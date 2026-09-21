Θρήνος για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, καθώς ο γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, μέσα σε κέντρο αποκατάστασης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για να ρίξει φως στις συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τον εθισμό του, κάτι για το οποίο είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν.

Ο θάνατος και η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ο οποίος ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό για τους γονείς και την αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ.

«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση. Τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένονται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού.

Η πορεία του στον χώρο της μόδας

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γεννήθηκε το 1999 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας και, ακολουθώντας τα βήματα της διάσημης μητέρας του και της αδερφής του, Κάια, εισήλθε στον κόσμο του μόντελινγκ. Ήδη από την ηλικία των 15 ετών, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models, ενώ μέχρι τα 17 του είχε αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στις πασαρέλες πραγματοποιήθηκε με τον οίκο Moschino στο Λος Άντζελες, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του στην επίδειξη της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε σε διαφημιστική εκστρατεία της Calvin Klein. Το 2016, σε συνέντευξή του στο W Magazine, είχε περιγράψει με χιούμορ την πίεση των πρώτων του επιδείξεων, αναφέροντας πως η μοναδική του σκέψη ήταν «Μην πέσεις».

Οι δημόσιες μάχες με την ψυχική υγεία και τον εθισμό

Παρά την επαγγελματική του άνοδο, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δεν έκρυβε τις προσωπικές του μάχες. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, την κατάθλιψη και τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Η αδελφή του, Κάια, είχε επίσης παραδεχθεί τη σκληρή μάχη που έδινε ο αδερφός της για να απεξαρτηθεί.

Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, γεγονός που υποδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα εθισμού. Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με τη μορφή βίντεο, υπό τον τίτλο «Mental Health Mondays», με σκοπό να αναδείξει πτυχές της ανάρρωσης και να μοιραστεί προσωπικά βιώματα.

Προσωπικές εξομολογήσεις και πρωτοβουλίες

Ως καλεσμένος στο podcast Studio 22, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε αναλύσει τον δικό του αγώνα, εκφράζοντας την ελπίδα να σταθεί δίπλα σε όσους βίωναν ανάλογες καταστάσεις. «Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, είναι αρκετό για μένα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Είχε τονίσει τη σημασία της ψυχικής υγείας στη ζωή του: «Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθάω ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ».

Προβλήματα με τον νόμο και η «παρεξηγημένη» ταυτότητα

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης λόγω της αντισυμβατικότητάς του. Τον Δεκέμβριο του 2019, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένα περιστατικό που προστέθηκε στις δημόσιες προκλήσεις του.

Το 2020, είχε κάνει ένα τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη «Misunderstood» (παρεξηγημένος), το οποίο, ωστόσο, αφαίρεσε έναν χρόνο αργότερα. Αυτή η πράξη αντικατόπτριζε την αίσθηση ότι δεν γινόταν πλήρως κατανοητός, μια πτυχή της προσωπικότητάς του που είχε εκφράσει και μέσα από τις δηλώσεις του για την ψυχική υγεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis