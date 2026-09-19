Ελένη Πετρουλάκη: «Βιώνω ηλικιακό ρατσισμό, δεν χρωστάω να παραμένω ίδια»

Η Ελένη Πετρουλάκη δέχτηκε επικριτικά σχόλια στο TikTok σχετικά με την εμφάνισή της, γεγονός που την οδήγησε να απαντήσει δημόσια. Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα, η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι βιώνει ηλικιακό ρατσισμό και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Τα σχόλια και η ανάγκη για απάντηση

Η επιτυχημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια δέχτηκε μερικά σκληρά σχόλια στο TikTok, τα οποία αφορούσαν το πρόσωπό της και την εξωτερική της εμφάνιση. Άγνωστοι χρήστες του διαδικτύου αναφέρθηκαν στην εικόνα της, προκαλώντας την αντίδρασή της.

Η Ελένη Πετρουλάκη θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα την Παρασκευή (18.09.2026). Όπως η ίδια τόνισε, ένιωσε την ανάγκη να κάνει αυτό το βίντεο όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει.

Ηλικιακός ρατσισμός και η στάση της ζωής

Στο βίντεό της, η Ελένη Πετρουλάκη ξεκαθάρισε τη θέση της, δηλώνοντας: «Βιώνω και εγώ λοιπόν τον ηλικιακό ρατσισμό. Με κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο». Συμπλήρωσε εμφατικά: «Δεν χρωστάω λοιπόν σε κανέναν, να παραμένω ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή».

Η ίδια ανέφερε ότι είναι 55 ετών και δεν έχει κρύψει ποτέ την ηλικία της. Πρόσθεσε ότι έχει κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια, δεν βάζει φίλτρο και φροντίζει τον εαυτό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για κάθε χρόνο που περνά.

Η φυσική εξέλιξη του προσώπου

Η γυμνάστρια εξήγησε στο βίντεό της ότι το πρόσωπό της ναι, έχει αλλάξει, και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Όπως υπογράμμισε, αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται και εκφράζεται.

Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή στο πρόσωπο είναι αποτέλεσμα των εμπειριών της ζωής, όπως το χαμόγελο, το στρες, η στενοχώρια και η φυσική διαδικασία της γήρανσης.

Προτεραιότητες: Υγεία, δύναμη και αλήθεια

Η Ελένη Πετρουλάκη υπογράμμισε ότι δεν την ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Αντιθέτως, οι προτεραιότητές της είναι διαφορετικές και πιο ουσιαστικές.

«Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, πρόσθεσε ένα μήνυμα που συνοψίζει τη φιλοσοφία της: «Η ηλικία αλλάζει την εικόνα μας, όχι την αξία μας. Ας μάθουμε να κοιτάμε πέρα από την εμφάνιση».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit