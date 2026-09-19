Νέα δεδομένα προστίθενται στη δικαστική διερεύνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία και στις παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Οι δύο γιατροί βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη γιατρό και είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του.

Οικονομικός έλεγχος στους δύο γιατρούς

Οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επεκτείνονται πλέον και στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, με σκοπό να εξεταστεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για παράνομη αποκόμιση σημαντικών χρηματικών ποσών ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι οικονομικοί έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν σε βάθος πολλών ετών και να περιλάβουν επίσημα οικονομικά δεδομένα, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών, με την τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τους, εφόσον προκύψουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, το πόρισμα της Αρχής αναμένεται να διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η νομοθεσία προβλέπει, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, η σχέση του οποίου με την κατηγορούμενη γιατρό φαίνεται να έχει μπει στο κάδρο της έρευνας. Ο 62χρονος φέρεται να είχε συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, ενώ είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα του θανάτου του.

Στην κατάθεσή του, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να ισχυριστεί ότι η κατηγορούμενη γιατρός ξεκίνησε ως πελάτισσά του και στη συνέχεια η σχέση τους εξελίχθηκε σε επαγγελματική, με τους δυο τους να συνάπτουν και σύμβαση εργασίας, την οποία φέρεται να καταθέσει στον ανακριτή. Επίσης, αναμένεται να δηλώσει ότι τα μηνύματα που έλαβε ήταν επειδή ο τραγουδιστής θα πήγαινε μετά την πλασμαφαίρεση σε ραντεβού που είχαν προγραμματίσει στις 5 το απόγευμα τη μοιραία Τετάρτη.

Ο υπνοθεραπευτής θα καταθέσει ότι συναντήθηκε πρώτη φορά με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Άνθρωποι που βρίσκονταν στην παρέα παρέπεμψαν τον τραγουδιστή να ξεκινήσει θεραπείες στον 62χρονο, με το ραντεβού να κανονίζεται για τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής ήταν ο παραλήπτης των φωτογραφιών του γνωστού τραγουδιστή, ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, τις οποίες έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός, γράφοντάς του «όλα καλά».

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό

Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ότι γνώριζε την 56χρονη γιατρό και ότι μεταξύ τους υπήρχε συνεργασία. Όπως υποστήριξε, εκείνη τού παρέπεμπε δικούς της πελάτες, περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση με τα λόγια: «Μου έστελνε δικούς της πελάτες και είχαμε μία ανοιχτή συνεργασία».

Το γεγονός ότι οι δύο αντάλλαξαν πάνω από πέντε μηνύματα την επίμαχη ημέρα προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη φύση της σχέσης τους. Ο 62χρονος παρουσίαζε βιβλία, μιλούσε για τον κόσμο των μανιταριών και διοργάνωνε σεμινάρια υπνοθεραπείας, με το κόστος συμμετοχής να φτάνει τα 350 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα από αυτά τα σεμινάρια φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα πρώτα 24ωρα των γιατρών στη φυλακή

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται ήδη στη φυλακή, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, την οποία αμφισβητούν και αναμένεται να προσφύγουν κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού και κρατείται σε μικρό κελί, χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων. Φέρεται να επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει για ποιον λόγο βρίσκεται στη φυλακή. Κατά την αρχική μεταγωγή του φέρεται να είχε αρνηθεί να φάει και να πιει νερό, ωστόσο, μετά την είσοδό του στο σωφρονιστικό κατάστημα, φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη μορφή διαμαρτυρίας.

Η 56χρονη γιατρός οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών και τοποθετήθηκε σε θάλαμο δίπλα στο ιατρείο. Κατά την άφιξή της φέρεται να ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς του επισκεπτηρίου, τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων και το εάν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή της μετρητά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit