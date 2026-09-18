Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Τσέντι Όσμαν για τη διετή προσφορά του στην ομάδα, κατά την επιστροφή του στο T- Center ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Η «πράσινη» ΚΑΕ βράβευσε τον Τούρκο φόργουορντ μέσα σε αποθέωση, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε στον Όσμαν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Επιστροφή στο T- Center

Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε στο Telekom Center Athens, γνωστό και ως T- Center, αυτή τη φορά ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Τούρκος φόργουορντ αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ωστόσο η παρουσία του στον χώρο όπου έζησε δύο σημαντικά χρόνια της καριέρας του, προκάλεσε έντονα συναισθήματα.

Η επιστροφή του Όσμαν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η βράβευση έλαβε χώρα είτε πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός-Μπουργκ, είτε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Παρτίζαν, όπως αναφέρθηκε.

Η βράβευση από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη

Η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να τιμήσει τον Τσέντι Όσμαν για την προσφορά του στην ομάδα κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, μια εμβληματική μορφή για τον Παναθηναϊκό.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παρέδωσε στον Τούρκο φόργουορντ ένα αναμνηστικό κάδρο, αναγνωρίζοντας έτσι τη συνεισφορά του Όσμαν στα «πράσινα» χρόνια του. Η κίνηση αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό.

Η αγάπη των φιλάθλων

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Τσέντι Όσμαν κατά την επιστροφή του, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Η αντίδραση του κόσμου επιβεβαίωσε το ιδιαίτερο δέσιμο που αναπτύχθηκε μεταξύ του παίκτη και της «πράσινης» εξέδρας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Ο Τούρκος φόργουορντ αποτελούσε έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες για τους φιλάθλους, κάτι που φάνηκε και από την υποδοχή του. Μάλιστα, ο ίδιος ο Όσμαν είχε επιβεβαιώσει την αγάπη του για τους πράσινους, ακόμα και μετά την αποχώρησή του και ενώ αγωνίζεται πλέον ως αντίπαλος.

Η προσφορά του στα «πράσινα»

Για τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο Τσέντι Όσμαν υπήρξε βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού. Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν που αγωνίστηκε με την ομάδα, αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της, προσφέροντας σημαντικά στην αγωνιστική της εικόνα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισε αυτή την προσφορά, τιμώντας τον παίκτη για τη συνεισφορά του. Παρόλο που από το καλοκαίρι ο Όσμαν είναι πλέον αντίπαλος, η παρουσία του στην ομάδα δεν πρόκειται να ξεχαστεί από τους φιλάθλους και τη διοίκηση.

Η εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ

Στον ημιτελικό του τουρνουά, ο Τούρκος φόργουορντ πραγματοποίησε μια μαγική εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την ομάδα του.

Μαζί με τον Μάρκους Φόστερ, ο οποίος επίσης υπήρξε πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τσέντι Όσμαν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη νίκη. Αυτή η νίκη εξασφάλισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit