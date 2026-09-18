Νέα ερωτήματα ανακύπτουν γύρω από τις συνθήκες που επικρατούσαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πριν αυτός φύγει από τη ζωή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν 62χρονο υπνοθεραπευτή, ενώ παράλληλα, η γραμματέας του ιατρείου έδωσε μία μαρτυρία που δημιουργεί νέα δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Η επικοινωνία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Η επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης γιατρού και του 62χρονου υπνοθεραπευτή αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γιατρός φέρεται να έστειλε στον υπνοθεραπευτή μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν ακόμη εντός του ιατρείου.

Επιπλέον, υπήρξε ανταλλαγή περισσότερων από πέντε μηνυμάτων μεταξύ του υπνωτιστή και της 56χρονης γιατρού. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το περιεχόμενο και τον ακριβή χρόνο αυτής της επικοινωνίας, καθώς και τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στο ιατρείο.

Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι ο λόγος αυτής της επικοινωνίας έχει ήδη κατατεθεί στη δικογραφία, αρνούμενος να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το περιεχόμενο, αλλά αυτό υπάρχει στη δικογραφία.

Το ραντεβού και η κατάσταση του τραγουδιστή

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά τη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής από τη γιατρό. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μείνει με την εντύπωση πως ο τραγουδιστής ήταν ακόμη ζωντανός τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι; Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός», δήλωσε ο υπνοθεραπευτής.

Στη συνέχεια, ωστόσο, περιέγραψε διαφορετικά την κατάσταση, αναφέροντας ότι είχε επικοινωνήσει επειδή περίμενε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. «Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; «Όλα καλά» και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε», πρόσθεσε.

Το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντήσει τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα στο Ψυχικό. Την επόμενη ημέρα, την Τρίτη, επισκέφθηκε το ιατρείο της 56χρονης γιατρού στην Καρνεάδου, όπου προγραμμάτισε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Την Τετάρτη, ο τραγουδιστής επέστρεψε στο ιατρείο για να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη θεραπεία. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο ιατρείο, επρόκειτο να μεταβεί στην Κηφισιά, όπου είχε ένα νέο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή.

Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε και σε αυτό το ραντεβού, δηλώνοντας: «Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον– ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη». Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης της γιατρού «Γ...» για πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2015.

Νέα δεδομένα για τους ελέγχους του ΙΣΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση φέρνει η μαρτυρία της γραμματέως του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, σχετικά με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τις επιθεωρήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η γυναίκα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι είχε βρεθεί μπροστά σε έλεγχο και ότι το επίμαχο μηχάνημα δεν ήταν κρυμμένο.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν γίνει γνωστά από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν είχε εντοπιστεί κατά τους ελέγχους. Η γραμματέας επέμεινε ότι επρόκειτο για ογκώδη εξοπλισμό, ο οποίος δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί εύκολα κατά τη διάρκεια μίας επιθεώρησης.

«Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι κι ένα μηχανηματάκι που το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω», είπε χαρακτηριστικά. Η μαρτυρία της δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς εξετάστηκε κατά τους προηγούμενους ελέγχους, αν οι ελεγκτές είχαν πρόσβαση σε όλους τους χώρους του ιατρείου και εάν το συγκεκριμένο μηχάνημα βρισκόταν εκεί κατά τις επισκέψεις τους.

Το δεύτερο μηχάνημα και τα στοιχεία ασθενών

Η γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη ενός δεύτερου μηχανήματος στο ιατρείο. Μέσω αυτού του μηχανήματος, όπως εξήγησε, πραγματοποιούνταν ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος και τηρούνταν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ασθενών.

Περιέγραψε τη λειτουργία του ως εξής: «Είναι αυτό με τα δύο αυτοκόλλητα που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάποιες μεταλλικές πλάκες. Είναι ένα είδος σκαναρίσματος». Στο συγκεκριμένο σύστημα αποθηκεύονταν το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο, το ύψος και το βάρος κάθε ασθενούς.

«Εκεί μέσα κρατιόταν όλο το database. Δεν κρατούσαμε πουθενά αλλού δεύτερο αρχείο. Ακόμη και αν θέλαμε κάποιο τηλέφωνο, το βλέπαμε από εκεί», ανέφερε η γραμματέας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συστήματος για την τήρηση των δεδομένων των ασθενών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis