Αντιδράσεις για φανέλα της Όξφορντ Γιουνάιτεντ που παραπέμπει στην 11η Σεπτεμβρίου

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κυκλοφορία μιας νέας σειράς ρουχισμού από την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Η κολεξιόν, που λανσαρίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, περιλάμβανε μια φανέλα με το όνομα «United» και τον αριθμό «93», στοιχεία που παραπέμπουν στην τραγική πτήση 93 της United Airlines. Το γεγονός οδήγησε στην άμεση απόσυρση της συλλογής και σε επίσημη απολογία από την πλευρά του συλλόγου.

Η κυκλοφορία της «Campus Collection»

Οι ιθύνοντες της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, ομάδας που αγωνίζεται στη League One, είχαν αρχικά καλές προθέσεις κατά το λανσάρισμα της σειράς ρουχισμού «Campus Collection». Η συλλογή ήταν εμπνευσμένη από τα αμερικανικά αθλήματα, με στόχο να προσφέρει μια διαφορετική αισθητική στους φιλάθλους.

Ωστόσο, μια αλληλουχία αστοχιών οδήγησε σε καταστροφικό αποτέλεσμα. Στις φωτογραφίες μιας φανέλας που θύμιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο, εντοπιζόταν στο πίσω μέρος η λέξη «United» και ο αριθμός «93». Αυτός ο συνδυασμός, όπως αποδείχθηκε, έμελλε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η ομοιότητα με την πτήση 93 της United Airlines

Το πρόβλημα προέκυψε από την τρομερή ομοιότητα του «United 93» με το όνομα της πτήσης 93 της United Airlines. Η συγκεκριμένη πτήση είχε συντριβεί στην Πενσιλβάνια, στην περιοχή Σάνκσβιλ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Η συντριβή ήταν αποτέλεσμα αεροπειρατείας που πραγματοποίησαν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα.

Στόχος των τρομοκρατών ήταν να ρίξουν το αεροσκάφος σε κυβερνητικό κτίριο στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι επιβάτες παρενέβησαν, με αποτέλεσμα οι τρομοκράτες να αποτύχουν στον αρχικό τους στόχο. Δυστυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροπλάνου.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας και οι αντιδράσεις

Ένα επιπλέον στοιχείο που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις ήταν η επιλογή της 11ης Σεπτεμβρίου ως ημερομηνίας κυκλοφορίας της μπλούζας. Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την επέτειο των 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενα σφοδρές. Παρόλο που κάποιοι υποστήριξαν ότι το σφάλμα ήταν ατυχές και δεν θα έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις, δεδομένου ότι το «United 93» συνδέεται με τον σύλλογο λόγω του ονόματός του και του έτους ίδρυσής του (1893), όλοι συμφώνησαν ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας της κολεξιόν θα έπρεπε να είχε ληφθεί καλύτερα υπόψη.

Η επίσημη απολογία και η απόσυρση της συλλογής

Αντιλαμβανόμενη την έκταση των αντιδράσεων, η Όξφορντ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη για το γεγονός. Στην ανακοίνωση, ο σύλλογος ανέφερε ότι η συλλογή κυκλοφόρησε χωρίς να έχει γίνει κατανοητό το ιστορικό πλαίσιο και οι συνειρμοί που τη συνοδεύουν.

Η ομάδα παραδέχτηκε ότι η συλλογή δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ στο σημείο να διατεθεί προς πώληση και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την παράλειψη του απαραίτητου ελέγχου. Ως άμεση ενέργεια, η συλλογή αποσύρθηκε με άμεση ισχύ και δεν διατίθεται πλέον προς πώληση. Επιπλέον, ο σύλλογος επανεξετάζει τις διαδικασίες έγκρισης που ακολουθεί, με σκοπό να διασφαλίσει ότι ένα παρόμοιο περιστατικό δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta