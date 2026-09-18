Αυθαιρεσίες σε ιδιωτικές μονάδες υγείας: Από «μαϊμού» γιατρούς μέχρι ληγμένα εμβόλια

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) φέρνει στο φως στοιχεία από 287 υποθέσεις ιδιωτικών μονάδων υγείας, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παραβάσεων που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους της. Οι παραβάσεις αυτές περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς επιστημονικά υπεύθυνο, καθώς και περιπτώσεις εμβολιασμού με ληγμένα εμβόλια.

Σοβαρές παραβάσεις σε ιδιωτικές δομές υγείας

Μεταξύ των ευρημάτων της ΕΑΔ συγκαταλέγονται παράνομα ιατρεία αισθητικής, μεταμοσχεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και η διενέργεια ιατρικών πράξεων από άτομα που δεν κατείχαν την ιδιότητα του γιατρού. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από το τακτικό ελεγκτικό έργο της Αρχής, το οποίο οδήγησε σε πορίσματα για τις 287 περιπτώσεις ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Οι υποθέσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα δομών, όπως ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές, δομές ψυχικής υγείας, μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, φαρμακεία και κέντρα αισθητικής. Επίσης, στους ελέγχους περιλαμβάνονται και φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπήρξαν καταγγελίες ότι πραγματοποιούσαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί.

Το πλαίσιο των ελέγχων της ΕΑΔ

Οι επιθεωρητές της ΕΑΔ εξετάζουν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους. Αυτά περιλαμβάνουν τη νομιμότητα λειτουργίας μιας μονάδας, την επάρκεια του εξοπλισμού και της στελέχωσής της, την ποιότητα της ιατρικής και νοσηλευτικής αντιμετώπισης, την τήρηση της δεοντολογίας, καθώς και τη διαδικασία συνταγογράφησης και διακίνησης φαρμάκων.

Επιπρόσθετα, το αντικείμενο των ελέγχων εκτείνεται σε τομείς όπως η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική, τα κέντρα φυσιοπαθητικής και αισθητικής, οι ψυχιατρικές κλινικές, οι ιαματικές πηγές και άλλες δομές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με υπηρεσίες υγείας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αυθαιρεσίας

Ανάμεσα στις καταγεγραμμένες παραβάσεις, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου μη γιατρούς διενεργούσαν ιατρικές πράξεις, όπως εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό και ομοιοπαθητική. Σε άλλες περιπτώσεις, μονάδες λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου εργαζόμενος ιατρείου πραγματοποιούσε ιατρική πράξη, ενώ ο γιατρός παρείχε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης γιατρούς που παρείχαν υπηρεσίες ειδικότητας η οποία δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας τους, καθώς και ιατρείο που λειτουργούσε μέσα σε πολυϊατρείο χωρίς να προβλέπεται στην άδεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εργαζόμενοι χωρίς τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα, ιδιωτικές κλινικές με ανεπαρκή στελέχωση, διαφήμιση τμημάτων που δεν περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών από άτομα χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μία ακόμη περίπτωση αφορούσε παιδίατρο που πραγματοποιούσε εμβολιασμό χρησιμοποιώντας ληγμένο εμβόλιο στο ιατρείο του.

Η αφορμή των αποκαλύψεων

Η ΕΑΔ δημοσιοποίησε τα συγκεκριμένα στοιχεία με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν την αδειοδότηση και τον τρόπο ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, γεγονός που οδήγησε στην ανάδειξη των ευρημάτων από τους τακτικούς ελέγχους της Αρχής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr