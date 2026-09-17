Την ξεχωριστή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ώρες μικρές», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποκάλυψε η στιχουργός Ελένη Γιαννατσούλια. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η κυρία Γιαννατσούλια περιέγραψε τη βαθιά συγκίνηση και την άμεση ταύτιση του τραγουδιστή με τους στίχους, τονίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο του Γιώργου Σαμπάνη στη γνωριμία τους και τη δημιουργία του τραγουδιού.

Η δημιουργία του τραγουδιού και η άμεση αντίδραση του Μαζωνάκη

Η Ελένη Γιαννατσούλια εξήγησε πως έγραψε τους στίχους του «Ώρες μικρές» πάνω στη μουσική που είχε συνθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης. Όταν ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσίασε το τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, η αντίδραση του τελευταίου ήταν άμεση και έντονη, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ιδιαίτερης σύνδεσης με το κομμάτι.

Σύμφωνα με την στιχουργό, ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκινήθηκε ιδιαίτερα ακούγοντας τους στίχους «Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι, λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει…». Η ταύτισή του με τις συγκεκριμένες φράσεις ήταν τόσο απόλυτη, που, πριν καν ακούσει ολόκληρο το τραγούδι, φέρεται να είπε «Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα». Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η κυρία Γιαννατσούλια, ο τραγουδιστής αγάπησε κάθε στίχο του τραγουδιού, κάτι που τελικά συνέβη και με το ευρύ κοινό.

Ο ρόλος του Γιώργου Σαμπάνη και η γνωριμία με τον Μαζωνάκη

Η Ελένη Γιαννατσούλια αναφέρθηκε στον Γιώργο Σαμπάνη ως έναν «μοιραίο άνθρωπο» στη ζωή της, ο οποίος της έχει κάνει «εξαίσια δώρα». Ένα από αυτά τα δώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν εκείνος που «άπλωσε τον κόσμο των στίχων» της στιχουργού στον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τη σειρά του, «τον περπάτησε με σεβασμό και αγάπη», δείχνοντας πόσο ταυτιζόταν με τους στίχους. Η στιχουργός τόνισε ιδιαίτερα τη σχέση που είχε ο Μαζωνάκης με τους στίχους και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε κάθε τραγούδι, αναδεικνύοντας τη βαθιά συναισθηματική του σύνδεση με το καλλιτεχνικό έργο.

Η προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από τα μάτια της στιχουργού

Η Ελένη Γιαννατσούλια εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση και το πόσο συντετριμμένη είναι από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον χαρακτήρισε «πολύ ξεχωριστό και χαρισματικό πρόσωπο», υπογραμμίζοντας ότι ως άνθρωπος ήταν «εκ βαθέων μοναχικός και πάρα πολύ συναισθηματικός», μάλιστα «δυσανάλογα συναισθηματικός με κριτήριο τον μέσο όρο».

Πρόσθεσε πως ήταν «ιδιαίτερα γοητευτικός και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης», καθιστώντας την απώλειά του «ιδιαίτερη και βαρύνουσα για το ελληνικό τραγούδι και τη χώρα ολόκληρη». Η στιχουργός αναφέρθηκε επίσης στην «πάνδημη θλίψη και συγκίνηση που προκάλεσε ο αδόκητος χαμός του», τονίζοντας την επίδραση που είχε η προσωπικότητά του.

Το καλλιτεχνικό αποτύπωμα και η πρωτοπορία του

Η στιχουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι είχε καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του προσωπική σχολή στη δισκογραφία. «Ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν μία κατηγορία μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκείνο που θυμάται έντονα από τη συνεργασία τους ήταν η προσοχή που έδινε στα λόγια των τραγουδιών και στα μηνύματα που ήθελε να περνά μέσα από αυτά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφηκε ως «ανήσυχη φύση» που «πρωτοπορούσε» και «δεν φοβόταν την καινοτομία». Ήταν πρωτοπόρος τόσο στις δισκογραφικές του δουλειές όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις του. Η ερμηνεία του έδινε «μία ξεχωριστή ώθηση στα έργα», χάρη στη χροιά του, τον τρόπο που ερμήνευε και την επικοινωνία του με το κοινό πάνω στην πίστα.

Η κυρία Γιαννατσούλια σημείωσε ότι ο τραγουδιστής είχε «μία ισχυρή διαλεκτική με τον κόσμο», κάτι που γίνεται εμφανές σε διάφορα βίντεο του τραγουδιού «Ώρες μικρές», όπου το κοινό επαναλαμβάνει και φωνάζει τους στίχους. Τον χαρακτήρισε «γεννημένο καλλιτέχνη» και «πραγματικό καλλιτέχνη», υπογραμμίζοντας το μοναδικό του ταλέντο.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός

Κλείνοντας την τοποθέτησή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Ελένη Γιαννατσούλια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με στίχους τόσο από το «Ώρες μικρές» όσο και από ένα ακόμη τραγούδι της. Με αυτό τον τρόπο, εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της για την απώλεια του τραγουδιστή, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική της σύνδεση με το έργο και την προσωπικότητά του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit