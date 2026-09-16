Βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα καταγράψει μια μικρή άνοδο, διατηρούμενη σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή. Τα φαινόμενα αυτά θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα επηρεάσουν διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Έντονα φαινόμενα σε δυτικά και νότια

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκεκριμένα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν αρχικά περιλαμβάνουν τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επεκταθούν γρήγορα και να καλύψουν τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει επίσης σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Στην Κρήτη, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, εμφανίζεται πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αυτά προβλέπεται να εξασθενήσουν σταδιακά κατά τις βραδινές ώρες.

Μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του καιρού για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 θα είναι η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Αυτό το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας.

Οι περιοχές όπου προβλέπεται μεταφορά ερημικής σκόνης περιλαμβάνουν τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αυτών των περιοχών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα κυμανθεί σε επίπεδα κανονικά για την εποχή, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αναλυτικά, στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 12 έως 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει από 11 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα είναι από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο, το εύρος θα είναι από 12 έως 29 βαθμούς. Στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 16 έως 27 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι τιμές θα είναι από 17 έως 26 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο Πέλαγος θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 έως 5 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να είναι τοπικά ισχυροί, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές.

Στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια της ημέρας θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: News.gr