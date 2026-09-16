Η Χριστίνα Παππά, ηθοποιός και επιχειρηματίας, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με την επίσκεψή της, πριν από περίπου 15 χρόνια, στο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μετά από ένα βίντεο που είχε αναρτήσει αρχικά, στο οποίο δήλωνε ότι είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και είχε κινδυνεύσει, η κυρία Παππά μίλησε στην εκπομπή Live News, δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για την εμπειρία της.

Η αρχική αποκάλυψη και η συνέντευξη

Η Χριστίνα Παππά είχε προκαλέσει αίσθηση με το βίντεο που δημοσίευσε, όπου έκανε γνωστό ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε σε μια εκτενή συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή Live News, όπου η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα σημεία και να μοιραστεί την προσωπική της μαρτυρία.

Η ηθοποιός τόνισε πως η επίσκεψή της στο ιατρείο είχε γίνει πριν από 15 χρόνια, πολύ πριν το πρόσφατο τραγικό γεγονός. Η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έφυγε άδικα και θα μπορούσε να είχε σωθεί», ένα συναίσθημα που, όπως είπε, μοιράζονται πολλοί.

Η εμπειρία της στο ιατρείο του Κολωνακίου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο γραφείο που βρίσκεται στο Κολωνάκι, η κυρία Παππά περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε, κάθισε σε μια καρέκλα και της τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια σε διάφορα σημεία του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού και του οπίσθιου μέρους. Τα δεδομένα που συλλέγονταν από τα ηλεκτρόδια καταγράφονταν σε έναν υπολογιστή.

Η Χριστίνα Παππά ξεκαθάρισε ότι δεν παρατήρησε κάποια παράξενη συμπεριφορά από τον γιατρό, ο οποίος ήταν ευγενέστατος. Ωστόσο, η προσέγγισή του στην ιατρική δεν της ταίριαξε προσωπικά. Επίσης, σημείωσε ότι τότε που επισκέφτηκε το ιατρείο, η σύζυγος του γιατρού δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Το κόστος των θεραπειών και των σκευασμάτων

Ένα σημαντικό στοιχείο που αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά αφορούσε το κόστος των υπηρεσιών και των προτεινόμενων θεραπειών. Η ίδια δήλωσε ότι η επίσκεψη στο ιατρείο κόστιζε 250 ευρώ. Επιπλέον, της πρότειναν να προμηθευτεί μια σακούλα με διάφορα σκευάσματα, τα οποία περιλάμβαναν ενέσιμα για ενδυνάμωση, καθώς και προϊόντα για το έντερο, το στομάχι και την επιδερμίδα της.

Το συνολικό κόστος για αυτή τη σακούλα με τα σκευάσματα ανερχόταν γύρω στα 700 ευρώ. Η κυρία Παππά διευκρίνισε ότι αυτά δεν ήταν δικά του σκευάσματα του γιατρού, αλλά βιταμίνες από ένα φαρμακείο και προέρχονταν από πολύ γνωστές και καλές ξένες εταιρείες. Τόνισε ότι το θέμα δεν ήταν οι βιταμίνες αυτές καθαυτές, καθώς πολλοί γιατροί συνταγογραφούν βιταμίνες.

Η προσέγγιση του γιατρού και η απογοήτευση

Παρά την αρχική θετική φήμη που είχε ακούσει για τον γιατρό, η Χριστίνα Παππά εξέφρασε την προσωπική της δυσαρέσκεια με την ιατρική του προσέγγιση. Όπως δήλωσε, δεν μπορεί να εκφέρει ούτε καλή ούτε κακή γνώμη για τον γιατρό ως άνθρωπο, αλλά η μέθοδός του δεν της ταίριαξε για τον συγκεκριμένο λόγο που τον είχε επισκεφθεί.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι όταν επισκέπτεται έναν γιατρό, αναζητά έναν «γιατρό της ψυχής» και εμπιστεύεται τον οργανισμό της και τον εαυτό της. Δεν της άρεσε να βλέπει έναν «παγωμένο» άνθρωπο που χρησιμοποιεί μόνο έναν υπολογιστή για να της πει τι έχει. Για αυτούς τους λόγους, μετά από δύο επισκέψεις στο ιατρείο, αποφάσισε να μην ξαναπάει.

Με πληροφορίες από: Reader