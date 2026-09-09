Οι φθινοπωρινές τάσεις που ξεχωρίζουν με την έλευση του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος έχει πλέον φτάσει και μαζί του έρχεται η αλλαγή της εποχής, σηματοδοτώντας και μια ενδυματολογική ανανέωση. Παρόλο που ο καιρός στην Ελλάδα παραπέμπει ακόμα στο καλοκαίρι, οι φθινοπωρινές τάσεις κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο δυναμικά στο προσκήνιο. Η περίοδος αυτή θεωρείται από πολλούς ως η πιο ενδιαφέρουσα στιλιστικά, καθώς το layering και η κινηματογραφική ατμόσφαιρα προσκαλούν σε μια πιο επιμελημένη προσέγγιση των εμφανίσεων.

Επιστροφή στα animal prints με έμφαση στη ζέβρα

Ενώ το λεοπάρ print ήταν ανέκαθεν αγαπημένο, τα τελευταία χρόνια η μόδα έχει αγκαλιάσει ευρύτερα σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο. Φέτος, η πρόταση που θα υιοθετηθεί για πρώτη φορά είναι το print της ζέβρας, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στα φθινοπωρινά σύνολα.

Το σουέντ κυριαρχεί σε κάθε εμφάνιση

Το σουέντ, αν και χρειάστηκε χρόνο για να εκτιμηθεί πλήρως, αναδεικνύεται στο απόλυτο φθινοπωρινό ύφασμα, ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι βροχερός. Πέρα από τα κλασικά παλτό και σακάκια, το σουέντ έχει πλέον βρει τη θέση του και σε φούστες και παντελόνια, κομμάτια που αναμένεται να επανέλθουν δυναμικά στα καθημερινά outfit.

Νοσταλγία της εποχής της τζαζ και έξτρα λάμψη

Φέτος το φθινόπωρο, η έμπνευση έρχεται από τη μυθική εποχή της τζαζ και τον ρομαντισμό που χαρακτήριζε τα ρούχα της. Στόχος είναι η εισαγωγή μιας νότας νοσταλγίας και επιπλέον λάμψης στις εμφανίσεις, από φορέματα μέχρι vintage αξεσουάρ που φέρουν μια παλιά αίγλη. Το moodboard περιλαμβάνει εικόνες της Daisy Buchanan από το «The Great Gatsby», υπογραμμίζοντας αυτή την αισθητική.

Δραματικά αξεσουάρ για αναβάθμιση του στυλ

Ο μινιμαλισμός φαίνεται να υποχωρεί, και για όσους δεν είναι λάτρεις της υπερβολής, ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να αναβαθμιστεί κάθε look. Ως λάτρης των κοσμημάτων, η επένδυση σε δραματικά σκουλαρίκια θα ολοκληρώσει τα σύνολα, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το καρό, το απόλυτο φθινοπωρινό μοτίβο

Το καρό είναι το κατ’ εξοχήν μοτίβο που παραπέμπει στο φθινόπωρο και φέτος θα τιμηθεί περισσότερο από ποτέ. Είτε σε μια κομψή φούστα, είτε σε ένα κασκόλ, είτε στο κλασικό μπλέιζερ, η ενσωμάτωσή του στα look σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής που αρχίζουμε ξανά να απολαμβάνουμε τα ζεστά ροφήματα.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr