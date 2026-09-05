Το μήκος μαλλιών που «αφαιρεί» έως και 10 χρόνια από την ηλικία μας

Το κατάλληλο μήκος μαλλιών μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε πιο νέοι, σύμφωνα με ειδικούς. Μια γνωστή hairstylist προτείνει ένα συγκεκριμένο μήκος μαλλιών που υπόσχεται νεανική και φρέσκια εμφάνιση, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ένα σωστό κούρεμα που κολακεύει δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει σε μια πιο νεανική εικόνα, κάτι που ίσως δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό.

Ο ρόλος του μήκους και του στυλ των μαλλιών

Σύμφωνα με τη celebrity hairstylist Jennifer Korab, το μήκος και το στυλ των μαλλιών είναι καθοριστικοί παράγοντες για το πόσο νέα δείχνει μια γυναίκα. Η Korab, με εμπειρία σε συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα και influencers, υπογραμμίζει ότι ένα σωστά διαμορφωμένο κούρεμα μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά και να ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση.

Όπως ακριβώς το έντονο μακιγιάζ μπορεί να προσθέσει χρόνια, έτσι και τα μαλλιά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Το κατάλληλο στυλ έχει τη δυνατότητα να «φωτίσει» το πρόσωπο, δημιουργώντας μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Η ειδικός εξηγεί ότι τα μαλλιά που πλαισιώνουν το πρόσωπο με απαλές στρώσεις ή κίνηση αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, προσθέτουν όγκο και χαρίζουν μια πιο νεανική εμφάνιση.

Το ιδανικό κούρεμα για νεανική όψη

Αν και δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για τη νεότητα, υπάρχουν επιλογές που μπορούν να κολακεύσουν το πρόσωπο και να ανανεώσουν την εικόνα. Η Jennifer Korab ξεχωρίζει το καρέ μεσαίου μήκους, γνωστό και ως lob (long bob), ως την ιδανική επιλογή για αυτόν τον σκοπό.

Το lob είναι ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό. Είναι αρκετά μακρύ ώστε να προσφέρει ευελιξία στο styling, αλλά και αρκετά κοντό ώστε να αποφεύγει τη «βαριά» όψη που μπορεί να προσθέσει χρόνια. Παράλληλα, πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του.

Πέρα από το μήκος: Υφή, όγκος και κίνηση

Η επιλογή του κατάλληλου μήκους δεν είναι η μόνη παράμετρος που επηρεάζει την εικόνα. Η υφή, ο όγκος και η κίνηση των μαλλιών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Τα πολύ βαριά ή εντελώς επίπεδα κουρέματα μπορεί να «ρίχνουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου, προσθέτοντας χρόνια στην εικόνα.

Συνολικά, το σωστό κούρεμα δεν είναι απλώς θέμα μόδας, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο ανανέωσης. Επιλέγοντας ένα στυλ που ταιριάζει στο πρόσωπο και την προσωπικότητα, μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να πετύχουμε μια πιο νεανική και φρέσκια εμφάνιση, χωρίς υπερβολές.

Με πληροφορίες από: ygeiamou.gr