Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor έσυρε αυτοκίνητο δύο τόνων με τα δόντια

Ο Γιώργος Πολύχρος, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor, προχώρησε πρόσφατα σε ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο εγχείρημα. Ο πρώην παίκτης κατάφερε να σύρει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε βάρος δύο τόνων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δόντια του. Το βίντεο που κατέγραψε αυτή την προσπάθεια αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αίσθηση στους διαδικτυακούς του φίλους. Όπως φάνηκε, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Πολύχρος επιχείρησε ένα τέτοιου είδους ακραίο challenge.

Το πρόσφατο εγχείρημα με το αυτοκίνητο

Ο Γιώργος Πολύχρος ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον βλέπουμε να επιχειρεί να τραβήξει ένα όχημα βάρους δύο τόνων. Για την προσπάθεια αυτή, χρησιμοποίησε μόνο τα δόντια του, συνδέοντας ένα σκοινί στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, παρούσες ήταν και δύο πρώην συμπαίκτριές του από το Survivor, η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα. Οι δύο γυναίκες κατέγραφαν με βίντεο την όλη διαδικασία και δεν έκρυψαν την έκπληξή τους στο τέλος, όταν είδαν τον Γιώργο Πολύχρο να ολοκληρώνει με επιτυχία το εγχείρημα και να σέρνει το αυτοκίνητο.

Η πορεία του στο Survivor 2026

Ο Γιώργος Πολύχρος συμμετείχε στον κύκλο του Survivor το 2026, όπου ανήκε στην ομάδα των Επαρχιωτών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ριάλιτι επιβίωσης, κατάφερε να ξεχωρίσει και να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Ένας από τους λόγους που ο Γιώργος Πολύχρος ξεχώρισε ήταν η συνήθειά του να τρώει πολλά ωμά πράγματα που έβρισκε στη φύση. Αυτό συνέβαινε ιδιαίτερα τις ημέρες που η ομάδα του αντιμετώπιζε έντονη πείνα, αναζητώντας τρόπους επιβίωσης.

Προηγούμενα ακραία challenges

Η πρόσφατη προσπάθεια να σύρει ένα αυτοκίνητο με τα δόντια δεν αποτελεί την πρώτη φορά που ο Γιώργος Πολύχρος αναλαμβάνει ένα τέτοιο ακραίο challenge. Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει παρόμοια εγχειρήματα και στο παρελθόν, επιδεικνύοντας την ιδιαίτερη δύναμή του.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2024, ο Γιώργος Πολύχρος είχε σύρει τρία αυτοκίνητα, τα οποία ήταν δεμένα το ένα πίσω από το άλλο σε σειρά. Και τότε, χρησιμοποίησε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τα δόντια του, για να πραγματοποιήσει το επίτευγμα. Μάλιστα, μέσω του σχετικού βίντεο που είχε αναρτήσει, είχε απευθυνθεί στους δύσπιστους που αμφισβητούσαν τις ικανότητές του.

Η δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τόσο πριν όσο και μετά τη συμμετοχή του στο Survivor, ο Γιώργος Πολύχρος διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω των προσωπικών του λογαριασμών, μοιράζεται διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Εκτός από προσωπικές στιγμές, ο Γιώργος Πολύχρος συχνά ανεβάζει και μάλλον ακραία πραγματάκια που επιλέγει να κάνει. Αυτές οι αναρτήσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού του, το οποίο παρακολουθεί τις ασυνήθιστες δραστηριότητές του.

Με πληροφορίες από: Reader