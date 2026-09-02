Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί, στις 10:00, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που συγκλονίζει την Κυψέλη. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στον ανακριτή, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα. Παράλληλα, η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Οι κατηγορίες και η απολογία στον ανακριτή

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Η απολογία τους στον ανακριτή αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές της υπόθεσης, η οποία παραμένει ανοιχτή ως προς τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρέφους.

Οι αρχές εστιάζουν στην πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διαδικασία στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία της δικαιοσύνης στην υπόθεση αυτή.

Φρικιαστικά ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του DNA, καθώς και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το αγοράκι, ηλικίας περίπου οκτώ μηνών, φέρεται να κατακρεουργήθηκε με σχεδόν είκοσι μαχαιριές.

Οι μαχαιριές προκλήθηκαν από ένα και μόνο μαχαίρι. Μετά τον θάνατό του, το βρέφος καταψύχθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα, γεγονός που προσθέτει μια ανατριχιαστική διάσταση στην υπόθεση.

Οι αντιφατικές δηλώσεις της 38χρονης Γερμανίδας

Η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς από την πρώτη στιγμή ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το γέννησε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιδείξει τα απαραίτητα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 38χρονη φέρεται να έδινε συνεχώς διαφορετικές εκδοχές στους αστυνομικούς, περιπλέκοντας την έρευνα.

Στην τελευταία της κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό και όταν αυτό ήταν περίπου οκτώ μηνών πέθανε, ένας ισχυρισμός που χρονικά ταιριάζει με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Η κατηγορούμενη μητέρα ανέφερε επίσης περιστατικά που αφορούν τους γιους της, δηλώνοντας: «ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Παίδων “Αγία Σοφία” γιατί δεν υπήρχε χώρος στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος στον Αφγανό. Είχα την υποψία αλλά μου έλεγε “όχι”».

Η στάση του 43χρονου και το επεισόδιο στα κρατητήρια

Ο 43χρονος Έλληνας κατηγορούμενος, ο οποίος δηλώνει πατέρας του νεκρού βρέφους, οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης ενώπιον του Αυτοφώρου. Αυτό συνέβη μετά από ένα επεισόδιο που φέρεται να είχε με αστυνομικούς μέσα στα κρατητήρια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και βία κατά υπαλλήλου, με τη δίκη του να αναβάλλεται για την προσεχή Πέμπτη.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 43χρονος φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως το σπίτι τους ηρέμησε όταν πέθανε το μωρό. Η δήλωση αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές για την πλήρη κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του βρέφους.

Συνέχιση των ερευνών και αναμονή αποτελεσμάτων

Η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ιδίως του DNA, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την ταυτότητα του βρέφους και τους βιολογικούς του γονείς.

Η διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατος του βρέφους και η εμπλοκή των συλληφθέντων παραμένουν οι βασικοί στόχοι της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki