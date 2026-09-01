Η ΙΚΕΑ μειώνει τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα έως 25%

Σε ένα νέο, σημαντικό βήμα για την προσφορά ακόμη πιο προσιτών τιμών, προχωρά η ΙΚΕΑ, ανακοινώνοντας μειώσεις έως και 25% σε περισσότερα από 300 προϊόντα οικιακού εξοπλισμού. Οι νέες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, σε μια περίοδο όπου ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών παραμένει υπό πίεση και κάθε αγορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου Fourlis, ενισχύει παράλληλα την πρωτοβουλία της με ένα δυναμικό πρόγραμμα εμπορικών ενεργειών και προσφορών.

Οι μειώσεις τιμών και ο αντίκτυπος στα νοικοκυριά

Η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ότι οι μειώσεις τιμών αφορούν πάνω από 300 προϊόντα που σχετίζονται με τον οικιακό εξοπλισμό, με το ποσοστό της μείωσης να φτάνει έως και το 25%. Αυτή η κίνηση έρχεται να απαντήσει στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπου, όπως υπογραμμίζεται, ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών βρίσκεται υπό πίεση και η ανάγκη για προσιτές αγορές είναι επιτακτική.

Πέρα από τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, ο Όμιλος Fourlis, στον οποίο ανήκει η ΙΚΕΑ, προωθεί και ένα ισχυρό πρόγραμμα εμπορικών ενεργειών και προσφορών. Στόχος είναι να προσφερθούν περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες στους καταναλωτές, καθιστώντας τις αγορές για το σπίτι πιο εφικτές και οικονομικά προσιτές.

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και επενδύσεις

Η πρωτοβουλία της ΙΚΕΑ για μειώσεις τιμών δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, το Inter IKEA Group διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, συγκρατώντας τις τιμές με τις οποίες προμηθεύει τους δικαιοδόχους ΙΚΕΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, οι εταιρείες λιανικής ΙΚΕΑ, όπως αυτή του Ομίλου Fourlis, πραγματοποιούν πρόσθετες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις έχουν ως σκοπό την περαιτέρω μείωση των τιμών των προϊόντων, ενισχύοντας έτσι την προσβασιμότητα των καταναλωτών σε ποιοτικό και λειτουργικό οικιακό εξοπλισμό.

Η φιλοσοφία της ΙΚΕΑ και η αλυσίδα αξίας

Η εταιρεία τονίζει ότι μέσα από συνεχείς βελτιώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η ΙΚΕΑ επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτό οδηγεί σε περιορισμό του κόστους, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται περισσότερη αξία απευθείας στους καταναλωτές, προσφέροντας προϊόντα σε πιο συμφέρουσες τιμές.

Στην καρδιά του οράματος της ΙΚΕΑ βρίσκεται η χαμηλή τιμή, με στόχο μια καλύτερη καθημερινή ζωή για τους πολλούς ανθρώπους. Η δέσμευση της εταιρείας είναι σαφής: να κάνει τα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού που χρειάζονται και αγαπούν οι καταναλωτές πιο προσιτά, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα ή τον σχεδιασμό.

Εμπλουτισμός προϊόντων και νέες συνεργασίες

Ταυτόχρονα με τις μειώσεις τιμών, η ΙΚΕΑ συνεχίζει να εμπλουτίζει διαρκώς την ποικιλία των προϊόντων της. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων σειρών, συλλογών και συνεργασιών, προσφέροντας στους καταναλωτές φρέσκες ιδέες και λύσεις για το σπίτι.

Μεταξύ των νέων συνεργασιών ξεχωρίζει αυτή με το Xbox, η οποία φέρνει μια νέα προσέγγιση στο gaming και τη ζωή μέσα στο σπίτι. Αυτή η συνεργασία αναδεικνύει την προσπάθεια της ΙΚΕΑ να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και καινοτομία.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης και οι δυνατότητες

Η συνολική πρωτοβουλία των μειώσεων τιμών, ως μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας, αγγίζει το σημαντικό ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης που γίνεται για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των προϊόντων της ΙΚΕΑ.

Όπως επισημαίνεται, όσο οι τιμές μειώνονται, τόσο μεγαλώνουν οι δυνατότητες για το σπίτι. Με περισσότερα από 300 προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και δυνατές περιόδους προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η ΙΚΕΑ στοχεύει να καταστήσει κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο σπίτι πιο εφικτή για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta