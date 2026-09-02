Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 μπορούν να δουν τα γραπτά τους: Διαδικασία και προθεσμίες

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και διατηρούν αμφιβολίες σχετικά με τη βαθμολογία τους, έχουν τη δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους δοκίμια. Η κείμενη νομοθεσία παρέχει αυτή την ευκαιρία, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των απαντήσεών τους. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένες προθεσμίες και βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Προθεσμίες και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός του Σεπτεμβρίου του 2026. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι σημαντικό να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, καθώς μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Διαδικασία επίδειξης των γραπτών

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων αποκλειστικά μέσω επίδειξης σε φωτοτυπία. Αυτό σημαίνει ότι θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να δουν τις φωτοτυπίες των γραπτών τους.

Ωστόσο, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή λήψης της εικόνας του γραπτού, όπως η φωτογράφιση με κινητό τηλέφωνο ή η βιντεοσκόπηση. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους αυτού.

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Μαζί με την αίτηση για την επίδειξη των γραπτών, είναι υποχρεωτική η συνυποβολή σχετικού παραβόλου. Το παράβολο αυτό εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου, γνωστής ως «e-Παράβολο».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων». Για την επίδειξη έως και τριών γραπτών δοκιμίων, ο κωδικός παραβόλου είναι «1389» και το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να δει περισσότερα από τρία γραπτά δοκίμια, τότε θα πρέπει να εκδώσει παράβολο με κωδικό «1390» και το ποσό είναι 80 ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα και τόποι επίδειξης

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων για τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Μαθημάτων Ειδικότητας, Ξένων Γλωσσών, καθώς και του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2026. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις.

Η επίδειξη γίνεται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει την παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στον αριθμό των γραπτών που έχουν ζητηθεί για επίδειξη.

Σε περίπτωση που πρόκειται για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) στο Μαρούσι.

Προβολή αποκομμάτων τετραδίων χωρίς παράβολο

Εκτός από την επίσημη διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, υπάρχει και η δυνατότητα για τους υποψηφίους να δουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Αυτό γίνεται με σκοπό την ενημέρωση για την αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν.

Το χρονικό διάστημα για αυτή τη διαδικασία καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Λυκείου κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Για την προβολή των αποκομμάτων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο εξεταζόμενου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση παραβόλου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis