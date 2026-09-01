Τολιόπουλος: «Να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, μετά τη σπουδαία επικράτηση της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία, μίλησε για την κρισιμότητα του αποτελέσματος. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει μια πολύτιμη νίκη με σκορ 108-106 στην παράταση, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την Εθνική ζωντανή στην προσπάθεια πρόκρισης για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί το 2027 στο Κατάρ.

Η κρίσιμη νίκη της εθνικής ομάδας

Η Εθνική Ελλάδας έδωσε έναν σκληρό αγώνα απέναντι στην Ισπανία, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη «δια πυρός και σιδήρου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Το τελικό σκορ των 108-106 στην παράταση αντικατοπτρίζει την ένταση και την αγωνία του παιχνιδιού, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτή η επικράτηση ήταν ζωτικής σημασίας για την πορεία της ομάδας στα προκριματικά.

Η αναμέτρηση αποτελούσε μέρος της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τη νίκη αυτή, η Εθνική Ελλάδας διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το 2027 στην χώρα του Κατάρ. Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, καθώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα μείωνε σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, σχολιάζοντας την αναμέτρηση, υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη για τη νίκη. Όπως δήλωσε, «δεν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, ξέραμε ότι αν χάναμε θα ήταν σαν το τελειωτικό χτύπημα». Η ομάδα γνώριζε την πίεση και την υποχρέωση να κερδίσει απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Ο Έλληνας παίκτης αναγνώρισε την ποιότητα του αντιπάλου, χαρακτηρίζοντας την Ισπανία ως «εξαιρετική ομάδα». Τόνισε επίσης ότι και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν υπό συνθήκες πίεσης, αλλά στο τέλος η Εθνική Ελλάδας φάνηκε πιο δυνατή και κατάφερε να φτάσει στην επικράτηση. Η ψυχραιμία και η αντοχή της ελληνικής ομάδας αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα.

Η συμβολή των Ντόρσεϊ και Μήτογλου

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην εξαιρετική απόδοση των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντίνου Μήτογλου. Οι δύο παίκτες πραγματοποίησαν ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα, σημειώνοντας από 29 πόντους ο καθένας. Ο Τολιόπουλος εξήρε την προσφορά τους, δηλώνοντας ότι «ο Ντόρσεϊ και ο Μήτογλου έκαναν απίστευτη δουλειά, επιθετικά ήταν καταπληκτικοί, μας βοήθησαν πολύ σε στιγμές που κολλήσαμε».

Πέρα από τις ατομικές επιδόσεις, ο Τολιόπουλος στάθηκε και στην ομαδική προσπάθεια. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, έδωσαν την καρδιά τους και την ψυχή τους, για να πάρουμε την νίκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε». Αυτή η συλλογική προσπάθεια και η αφοσίωση όλων των παικτών θεωρείται το κλειδί για την επιτυχία.

Η στήριξη του κόσμου και το μήνυμα για το μέλλον

Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην παρουσία του κόσμου, χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των φιλάθλων, δηλώνοντας: «το να παίζεις στην χώρα σου με σχεδόν 18 χιλιάδες κόσμο που να σε στηρίζει είναι κάτι το εκπληκτικό και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν εν μέσω καλοκαιριού για να το κάνουν».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Έλληνας παίκτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχεια. Τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ίδια νοοτροπία που επέδειξε η ομάδα στον αγώνα με την Ισπανία. «Πρέπει να κρατήσουμε την νοοτροπία που δείξαμε σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι «πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την νίκη, πρέπει να δουλέψουμε μόνο για την νίκη, καλώς ή κακώς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αν θέλουμε να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta