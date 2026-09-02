Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται περίπου 120 ημιάγρια άλογα που ζουν στον Αίνο της Κεφαλονιάς. Η σοβαρή έλλειψη νερού αναγκάζει τα ζώα να κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, οδικά δίκτυα και καλλιέργειες, αναζητώντας τροφή και νερό για να επιβιώσουν. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει εντάσεις με τους κατοίκους, με αποτέλεσμα να σημειώνονται θλιβερά περιστατικά.

Η κρίσιμη κατάσταση των αλόγων

Τα ημιάγρια άλογα του Αίνου, που ο αριθμός τους υπολογίζεται γύρω στα 120, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Η λειψυδρία, δηλαδή η έλλειψη νερού, τα οδηγεί εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, αναγκάζοντάς τα να αναζητήσουν πόρους σε πιο κατοικημένες ζώνες του νησιού.

Η παρουσία τους σε οδικά δίκτυα και καλλιέργειες θέτει σε κίνδυνο τόσο τα ίδια τα ζώα όσο και την ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους, καθώς και των περαστικών. Η ανάγκη για τροφή και νερό τα ωθεί σε περιοχές όπου συνήθως δεν κινούνται, δημιουργώντας ένα νέο πρόβλημα για την τοπική κοινωνία.

Συγκρούσεις και θανάτωση ζώων

Η αναγκαστική κάθοδος των αλόγων σε κατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει συγκρούσεις με ορισμένους ντόπιους. Οι κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τα ζώα που αναζητούν τροφή, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί θλιβερά περιστατικά.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί θανάτωσεις αλόγων με πυροβολισμούς, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφιών. Η Στάμω Αμπατιέλου, εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδέσποτα εν δράσει», τόνισε την ανάγκη για άμεσα μέτρα, δηλώνοντας: «Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Εμάς σαν φιλοζωικό σωματείο δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα είναι μέσα στο δρόμο».

Προτάσεις για τη διαχείριση του πληθυσμού

Το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτα εν δράσει» έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, βασιζόμενο σε επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι προτεινόμενες λύσεις στοχεύουν στην ελεγχόμενη διαχείριση του πληθυσμού των αλόγων.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν προταθεί είναι η στείρωση των ζώων, καθώς και η δημιουργία ενός ειδικού πάρκου που θα μπορεί να φιλοξενήσει τα άλογα. Αυτές οι προτάσεις αποσκοπούν στην επίλυση του προβλήματος, προστατεύοντας τόσο τα ζώα όσο και τις περιουσίες των κατοίκων.

Η προσφορά του φιλοζωικού σωματείου

Το φιλοζωικό σωματείο έχει εκφράσει την προθυμία του να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση των προτάσεων. Όπως δήλωσε η Στάμω Αμπατιέλου: «Εμείς την οργάνωση μπορούμε να την προσφέρουμε. Μπορούμε να οργανώσουμε ποιος, πού, πότε. Έχουμε βρει κάποια μέρη που θα μπορούσαν να κλειστούν οι επιβήτορες. Αυτά τα έχουμε. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Ό,τι προγράμματα έχουμε καταθέσει και ό,τι πλάνα, το φιλοζωικό μας σωματείο προτίθεται να δουλέψει αμισθί».

Το σωματείο δηλώνει έτοιμο να εργαστεί αμισθί για την οργάνωση και την εφαρμογή των μέτρων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται υποστήριξη σε θέματα τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr