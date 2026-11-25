Η Ryanair προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις της διαδικασίας check-in, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους επιβάτες που επιλέγουν τη δωρεάν τυχαία κατανομή θέσης. Οι αλλαγές εφαρμόστηκαν αθόρυβα στα τέλη Οκτωβρίου, παράλληλα με τη μετάβαση στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, χωρίς κάποια επίσημη ανακοίνωση προς το επιβατικό κοινό.

Εκτός από την κατανομή θέσεων, η εταιρεία ανακοίνωσε και νέους κανόνες σχετικά με τους χρόνους κλεισίματος για το check-in στο αεροδρόμιο και την παράδοση αποσκευών.

Νέα δεδομένα στην κατανομή θέσεων

Μέχρι πρότινος, οι ταξιδιώτες που επέλεγαν τη δωρεάν τυχαία κατανομή θέσης μάθαιναν πού θα καθίσουν 24 ώρες πριν από την πτήση τους, κατά το άνοιγμα του check-in. Με το προηγούμενο καθεστώς, είχαν ένα ολόκληρο 24άωρο στη διάθεσή τους για να δουν τη θέση που τους ανατέθηκε και να αποφασίσουν αν επιθυμούσαν να πληρώσουν για αναβάθμιση.

Πλέον, η Ryanair αποκαλύπτει τη θέση των επιβατών μόλις τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση. Αυτή η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιβάτες σχεδιάζουν το ταξίδι τους.

Οι επιπτώσεις για τους επιβάτες

Με τα νέα δεδομένα, όποιος επιθυμεί να εξασφαλίσει μια συγκεκριμένη θέση, όπως στον διάδρομο ή στο παράθυρο, ή απλώς θέλει να γνωρίζει εγκαίρως πού θα καθίσει, αναγκάζεται ουσιαστικά να πληρώσει εκ των προτέρων. Διαφορετικά, θα πρέπει να πάρει το ρίσκο και να περιμένει μέχρι λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο για να μάθει τη θέση του.

Το σκεπτικό της Ryanair

Εκπρόσωπος της Ryanair επιβεβαίωσε τη μεταφορά της δωρεάν κατανομής θέσεων από τις 24 ώρες σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες πριν από την πτήση. Υποστήριξε ότι ο χρόνος κατανομής καθορίζεται ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία.

Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη ώστε να δοθεί περισσότερο περιθώριο σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν τη θέση της προτίμησής τους ακόμα και την ημέρα του ταξιδιού. Η εταιρεία ανέφερε ότι το καλοκαίρι υπήρξαν παράπονα πως οι καλύτερες θέσεις δεσμεύονταν από το δωρεάν σύστημα 24 ώρες νωρίτερα. Σύμφωνα με τη Ryanair, όσοι επιλέγουν δωρεάν τυχαία θέση δεν ενδιαφέρονται για το πού θα καθίσουν, ενώ η αυτόματη ενημέρωση της ψηφιακής κάρτας επιβίβασης τρεις με τέσσερις ώρες πριν από την απογείωση θεωρείται επαρκής χρόνος πριν από την άφιξη στην πύλη.

Αλλαγές και στους χρόνους check-in

Σημειώνεται ότι από τις 10 Νοεμβρίου, το check-in στο αεροδρόμιο και η παράδοση αποσκευών (bag drop) κλείνουν μία ώρα (60 λεπτά) πριν από την προγραμματισμένη απογείωση του αεροσκάφους. Προηγουμένως, οι επιβάτες είχαν 20 λεπτά έξτρα στη διάθεσή τους, δηλαδή το check-in έκλεινε 40 λεπτά πριν την πτήση.

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τον νέο κανόνα, η Ryanair δήλωσε ότι θα «δώσει περισσότερο χρόνο στους επιβάτες να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου και τις ουρές ελέγχου διαβατηρίων».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr