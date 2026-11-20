Με την ευκαιρία της Black Friday, τα Brown Hotels προσφέρουν μια ειδική προσφορά για όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν την επόμενη ταξιδιωτική τους εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους με έκπτωση 35% σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της αλυσίδας στην Ελλάδα. Η προσφορά αφορά κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2026, με δυνατότητα διαμονής που φτάνει έως και το 2027.

Οι προσφορές της black friday

Η Black Friday επιστρέφει στα Brown Hotels με μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους ταξιδιώτες. Από τις 19 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους και να επωφεληθούν από έκπτωση 35% στη διαμονή. Αυτή η προσφορά επιτρέπει την προετοιμασία τόσο για ένα city break στην Αθήνα, όσο και για καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

Η δυνατότητα προγραμματισμού των αποδράσεων εκτείνεται σε βάθος χρόνου, με τις διαμονές να μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και το 2027. Αυτό παρέχει ευελιξία στους επισκέπτες να επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή για το ταξίδι τους, εκμεταλλευόμενοι τη σημαντική έκπτωση.

Επιλογές διαμονής στην πρωτεύουσα

Για όσους αναζητούν μια απόδραση στην καρδιά της Αθήνας, τα Brown Acropol, Villa Brown Ermou και PLAY Theatrou αποτελούν ιδανικές επιλογές διαμονής. Αυτά τα τρία ξενοδοχεία διαθέτουν χαρακτηριστική αισθητική και ιδιαίτερο χαρακτήρα, προσφέροντας διαφορετικές προτάσεις φιλοξενίας στο κέντρο της πόλης. Αποτελούν την ιδανική αφετηρία για να ανακαλύψει κανείς την πρωτεύουσα, από το shopping και τη γαστρονομία μέχρι την τέχνη, τον πολιτισμό και τη νυχτερινή ζωή.

Η προσφορά για τα ξενοδοχεία της Αθήνας ισχύει για διαμονές που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να σχεδιαστεί ένα ταξίδι στην πόλη είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο επόμενο έτος.

Καλοκαιρινές αποδράσεις σε Εύβοια και πάρο

Για εκείνους που ονειρεύονται ήδη την επόμενη καλοκαιρινή τους απόδραση, τα Brown Beach Evia Island Resort, Brown Beach Chalkida και PLAY Paros προσφέρουν την ευκαιρία να οργανώσουν από τώρα τις διακοπές τους. Αυτά τα παραθαλάσσια καταλύματα υπόσχονται στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Παραθαλάσσια τοπία, πισίνες και σύγχρονη αισθητική συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες διακοπές. Είτε πρόκειται για ταξίδι με φίλους, οικογένεια ή το αγαπημένο σας πρόσωπο, οι επιλογές σε Εύβοια και Πάρο προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον. Η προσφορά για τις συγκεκριμένες μονάδες ισχύει για διαμονές από την έναρξη λειτουργίας τους για τη νέα σεζόν έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Επιπλέον προνόμια για απευθείας κρατήσεις

Πέρα από την έκπτωση 35% στη διαμονή, όσοι επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους απευθείας μέσω της Brown Hotels απολαμβάνουν ένα επιπλέον προνόμιο. Συγκεκριμένα, τους παρέχεται δωρεάν late check-out, βάσει διαθεσιμότητας. Αυτό το προνόμιο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές Black Friday και για να πραγματοποιήσετε τις κρατήσεις σας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα των Brown Hotels.

Με πληροφορίες από: Gazzetta