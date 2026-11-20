Ο Νοέμβριος συνεχίζει με θερμές αέριες μάζες και νοτιάδες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26°C

Ο Νοέμβριος εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα ασυνήθιστα θερμό πρόσωπο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε επίπεδα πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στάσιμες θερμές αέριες μάζες έχουν εγκλωβιστεί πάνω από την Ελλάδα, ενώ ενισχυμένοι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι μεταφέρουν υγρασία και αφρικανική σκόνη, κυρίως στη νότια χώρα. Το σκηνικό αυτό διατηρεί τον καιρό σε συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο «μικρό καλοκαίρι» παρά φθινόπωρο.

Η εξέλιξη του καιρού την Παρασκευή

Για την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια. Θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις, ενώ πρωινές ομίχλες αναμένονται στα ηπειρωτικά. Από τα βόρεια, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.

Οι βροχές αυτές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, καλύπτοντας περιοχές από την Ήπειρο μέχρι και την Αιτωλοακαρνανία, και θα διαρκέσουν μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, αν και είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές βροχές στην περιοχή της Χίου.

Περιφερειακή κατανομή φαινομένων

Νοτιότερα, τοπικές ασθενείς βροχές αναμένονται και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Αντίθετα, αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται λίγες ψιχάλες έως το μεσημέρι.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η ατμόσφαιρα θα είναι μουντή, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ενώ στο Καστελόριζο ο ουρανός θα είναι γενικά συννεφιασμένος.

Οι άνεμοι και η επίδραση του λίβα

Στο πεδίο των ανέμων, η κατάσταση παραμένει σχεδόν στάσιμη, με το δυτικό ρεύμα να κυριαρχεί. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, αρχικά ενισχυμένοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση όσο περνάει η ημέρα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ. Στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού αναμένονται ισχυροί άνεμοι με ακόμα ισχυρότερες ριπές.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τη ζέστη να γίνεται πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο λίβας, καθώς κατεβαίνει από την Πίνδο, θα ανεβάσει τον υδράργυρο, φτάνοντας τους 25 με 26°C στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Εξίσου υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Θερμοκρασίες και τοπικές διαφοροποιήσεις

Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 21 με 22°C. Μετά τη δύση του ηλίου, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά, ενώ το κρύο θα είναι πιο αισθητό στα ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ήπιες τιμές σε σχέση με τις κανονικές για την εποχή. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός.

Με πληροφορίες από: Topontiki