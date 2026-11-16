Η BRIGHT GROUP αποκτά το 51% της SWOT Hospitality για επενδύσεις σε τουρισμό και real estate

Σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση προχώρησε το BRIGHT GROUP, αποκτώντας το 51% της SWOT Hospitality. Η επένδυση αυτή έχει ως βασικό στόχο την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στην ευρύτερη αγορά του Real Estate. Η συμφωνία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία και των δύο εταιρειών.

Στρατηγική συνεργασία και μετοχικό σχήμα

Η στρατηγική επένδυση του BRIGHT GROUP αφορά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου, συγκεκριμένα του 51%, των μετοχών της SWOT Hospitality. Παρά την αλλαγή στο μετοχικό σχήμα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της SWOT Hospitality παραμένουν ενεργοί στην εταιρεία. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Στέλιος Κουτσιβίτης, που κατέχει τη θέση του Προέδρου, και ο Πάνος Κωνσταντινίδης, ως Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρούν τις θέσεις τους και συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη του management.

Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις δύο πλευρές, καθώς συνδυάζει τις δυναμικές τους. Συγκεκριμένα, η βαθιά γνώση της αγοράς, η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι ισχυρές συμβουλευτικές και τεχνολογικές δυνατότητες του BRIGHT GROUP ενώνονται με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της SWOT Hospitality. Η τεχνογνωσία αυτή καλύπτει τη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Οι στόχοι της επένδυσης στον τουρισμό και το real estate

Ο κεντρικός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού και του Real Estate. Μέσω της συνένωσης δυνάμεων, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο πλαίσιο για την αναγνώριση και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Η κοινή αυτή πορεία αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων έργων στον τομέα των τουριστικών ακινήτων, αξιοποιώντας την συμπληρωματική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν οι δύο όμιλοι. Η στόχευση είναι σαφής: η περαιτέρω ανάπτυξη και η εδραίωση της παρουσίας τους σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Το προφίλ του BRIGHT GROUP

Το BRIGHT GROUP έχει καθιερωθεί στην αγορά με βασικούς πυλώνες δραστηριότητας τη συμβουλευτική και την τεχνολογία. Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καλύπτοντας όλο το φάσμα της αναπτυξιακής τους πορείας. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι και την τελική υλοποίηση των έργων.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για επέκταση σε νέους κλάδους, το BRIGHT GROUP πραγματοποιεί στοχευμένες επενδύσεις. Με την τωρινή κίνηση, ενισχύει το επιχειρηματικό του οικοσύστημα, ενσωματώνοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της SWOT Hospitality στους τομείς του τουρισμού και του Real Estate.

Η εξειδίκευση της SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality διαθέτει πολυετή και σημαντική παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή ξενοδοχειακή αγορά. Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν Hotel Management, Advisory, Project Management και Commercial υπηρεσίες. Οι παροχές αυτές καλύπτουν κάθε στάδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης ξενοδοχειακών ακινήτων.

Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών με ιδιοκτήτες, επενδυτές, real estate developers, private equity funds και διεθνή ξενοδοχειακά brands, η SWOT Hospitality συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των έργων που αναλαμβάνει. Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της εμπορικής τους απόδοσης και στην αύξηση της επενδυτικής τους αξίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο.

Κοινή στόχευση και μελλοντικές πρωτοβουλίες

Η παρούσα συνεργασία έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων κοινών δράσεων, όπως το έργο Onero στη Μήλο. Αυτό καταδεικνύει την κοινή στόχευση των δύο πλευρών για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών στον κλάδο.

Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές δυνατότητες και την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτουν, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα του τουριστικού Real Estate, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την παρουσία τους στην αγορά.

Δήλωση του CEO της BRIGHT GROUP

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του BRIGHT GROUP, προέβη σε δήλωση σχετικά με τη νέα επένδυση. Όπως ανέφερε, «Η επένδυσή μας στη SWOT Hospitality αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του BRIGHT GROUP».

Ο κ. Πουλόπουλος υπογράμμισε τη φιλοσοφία του Ομίλου, δηλώνοντας ότι «Επενδύουμε σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρή παρουσία στην αγορά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης». Κατέληξε επισημαίνοντας ότι «Η εμπειρία της SWOT στον τουρισμό και το Real Estate ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες».

Με πληροφορίες από: Topontiki