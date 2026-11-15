Μία σωτήρια επέμβαση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Ένας 72χρονος οδηγός βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη σύγκρουση. Η άμεση και συντονισμένη δράση των αστυνομικών αποδείχθηκε καθοριστική για την διάσωση του ηλικιωμένου άνδρα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 18:45 το απόγευμα του Σαββάτου. Διερχόμενοι οδηγοί ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν πρώτοι το ατύχημα και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο και ανταποκρίθηκαν αμέσως στην κλήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος είναι ουκρανικής καταγωγής, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε μία κολώνα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το όχημα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, δημιουργώντας μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Ο εγκλωβισμός του οδηγού και η κρισιμότητα της κατάστασης

Η κατάσταση του 72χρονου οδηγού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς παρέμεινε παγιδευμένος στο εσωτερικό του φλεγόμενου αυτοκινήτου. Τα πόδια του ηλικιωμένου είχαν εγκλωβιστεί, καθιστώντας αδύνατη την έξοδό του από το όχημα. Παράλληλα, η πόρτα του αυτοκινήτου είχε παραμορφωθεί σοβαρά από τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει.

Οι φλόγες επεκτείνονταν με ταχύτητα, απειλώντας άμεσα τη ζωή του εγκλωβισμένου άνδρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε ήταν πολύτιμο, και η ανάγκη για άμεση επέμβαση ήταν επιτακτική. Η εικόνα του φλεγόμενου οχήματος και του παγιδευμένου οδηγού προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Η άμεση και ηρωική επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του 72χρονου, έσπευσαν χωρίς δισταγμό να τον απεγκλωβίσουν. Με συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν το φλεγόμενο όχημα και να δράσουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η αυτοθυσία τους ήταν εμφανής, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει μεγάλο μέρος του αυτοκινήτου.

Μετά από αγώνα ενάντια στον χρόνο και τις φλόγες, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να βγάλουν τον 72χρονο οδηγό ζωντανό από το αυτοκίνητο. Η διάσωση έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν οι φλόγες επεκταθούν περαιτέρω και καταστήσουν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, έχοντας γλιτώσει από τον άμεσο κίνδυνο.

Οι ενέργειες των αρχών και η διερεύνηση του περιστατικού

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του 72χρονου, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα και άλλες δυνάμεις των αρχών. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν και έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στο όχημα.

Ακολούθησαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού, με τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν το έργο τους. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται αυτή τη στιγμή από τις αρμόδιες Αρχές. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Enikos