Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές για ποιοτικά προϊόντα και προσιτές τιμές

Τον καθοριστικό ρόλο των λαϊκών αγορών στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής και τη συγκράτηση των τιμών για τα ελληνικά νοικοκυριά ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της», ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη στήριξη των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών.

Οι λαϊκές αγορές ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πιέσεις που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, επισημαίνοντας ότι οι λαϊκές αγορές μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Όπως εξήγησε, φέρνουν τους παραγωγούς σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, προσφέροντας ποιοτικά, φρέσκα προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι είναι «πολύ αντίθετος σε αυτούς που λένε ότι είναι κάτι που δεν αφορά τη σύγχρονη εποχή και τους μοντέρνους καιρούς».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η σημασία των λαϊκών αγορών είναι ακόμη μεγαλύτερη στη σημερινή εποχή. Τόνισε ότι σε περιόδους «μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων» είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να διευρύνονται οι επιλογές των καταναλωτών. Αυτό, όπως είπε, δημιουργεί ένα ουσιαστικό ανάχωμα στο πολύ μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Υποστήριξε επίσης ότι η ενίσχυση των λαϊκών αγορών αξιοποιεί έναν θεσμό με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων μέσω του ανταγωνισμού.

Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση διαδικασιών

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης προέκυψαν μέσα από ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. Στόχος αυτού του διαλόγου είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας και η βελτίωση της συνολικής λειτουργίας τους. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του θεσμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία με τους ανθρώπους του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το τελευταίο παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δυσκολεύει τη δραστηριότητα των ανθρώπων στις λαϊκές αγορές».

Στις παρεμβάσεις του υπουργείου περιλαμβάνονται η δυνατότητα δημιουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών από τους δήμους, καθώς και η λειτουργία ξεχωριστών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς. Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο των πωλητών. Παράλληλα, προωθούνται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, η ψηφιοποίηση των αδειών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, μέτρα που αποσκοπούν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους πωλητές

Πέρα από τις ήδη υλοποιηθείσες παρεμβάσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών των λαϊκών αγορών. Αυτή η στήριξη θα γίνει μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά θα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «τις επόμενες βδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια». Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες του υπουργείου για την ολιστική αναβάθμιση και στήριξη του θεσμού των λαϊκών αγορών, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Ένας διαχρονικός θεσμός της ελληνικής κοινωνίας

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για την ενίσχυση των λαϊκών αγορών ως «εξαιρετικά επίκαιρη και πάρα πολύ χρήσιμη». Υπογράμμισε ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν έναν ζωντανό και διαχρονικό θεσμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Ο θεσμός αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα αλλά και έναν χώρο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής.

«Εμείς οι Έλληνες λοιπόν, από την παράδοσή μας έχουμε τις ρίζες και τις δυνατότητες για ένα όπλο αντιμετώπισης της ακρίβειας, που είναι ο ανταγωνισμός, μέσα από τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των λαϊκών αγορών», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Η στήριξη της ελληνικής παραγωγής και η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και όλης της κοινωνίας παραμένουν κεντρικοί άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής, με τις λαϊκές αγορές να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki