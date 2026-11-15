Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι

Μεσίστιες κυματίζουν ξανά οι σημαίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, μόλις τέσσερις μήνες μετά την τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο ακόμη στελέχη της Πυροσβεστικής έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Πρόκειται για τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη.

Μαζί τους επιχειρούσε και ο 43χρονος συνάδελφός τους, Αλέξανδρος, ο οποίος τραυματίστηκε με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου και έσπευσαν πρώτοι στην ακατοίκητη φλεγόμενη κατοικία.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι

Ο συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής σήμανε στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου, κινητοποιώντας άμεσα 20 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Οι δυνάμεις προέρχονταν από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι καίγονταν απορρίμματα στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Ο εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, περιέγραψε την εξέλιξη της επιχείρησης.

Η είσοδος στο υπόγειο και ο εγκλωβισμός

Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης, φέροντας πλήρη εξάρτηση και μέσα ατομικής προστασίας, εισήλθαν στο κτίριο με εγκαταστάσεις νερού. Κατέβηκαν στο υπόγειο μέσω μιας στενής, περιστρεφόμενης εσωτερικής σκάλας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, εισήλθε στον χώρο και ο 43χρονος συνάδελφός τους, Αλέξανδρος. Σκοπός της εισόδου του ήταν να ελέγξει την κατάστασή τους και να διαπιστώσει αν χρειάζονταν ενισχύσεις. Ωστόσο, όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Η αγωνία και η επιχείρηση διάσωσης

Η απουσία επικοινωνίας προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των υπόλοιπων δυνάμεων. Ακολούθησε μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης από τους υπόλοιπους πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους συναδέλφους τους.

Οι διασώστες ανέσυραν τελικά τους δύο πυροσβέστες, Ηλία Βαλατσό και Γιώργο Ζυμπίδη, χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, ανέσυραν και τον τρίτο συνάδελφό τους, Αλέξανδρο, ο οποίος αντιμετώπιζε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Η διακομιδή στα νοσοκομεία

Αμέσως μετά την ανάσυρσή τους, ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 43χρονος συνάδελφός τους, Αλέξανδρος, μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται, αλλά η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

Το προφίλ του Ηλία Βαλατσού

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός ήταν ένας έμπειρος μάχιμος πυροσβέστης, με πολυετή θητεία στο Σώμα. Πριν ενταχθεί στην Πυροσβεστική, εργαζόταν επί χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο ως οικοδόμος, γεγονός που του είχε προσφέρει από πρώτο χέρι γνώση των σκληρών συνθηκών εργασίας και των απαιτήσεων σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki