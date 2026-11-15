Τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι πέταξαν πυρωμένες στάχτες στο Ζεφύρι – Έφυγε για να μη συλληφθεί ο πατέρας

Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13 και 16 ετών, παραδέχτηκαν στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ότι πέταξαν πυρωμένες στάχτες στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Η φωτιά αυτή οδήγησε στον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, ο 44χρονος πατέρας των παιδιών τράπηκε σε φυγή όταν αντιλήφθηκε την άφιξη της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η 34χρονη μητέρα τους συνελήφθη μαζί με τους ανήλικους.

Η ομολογία των ανήλικων για την πρόκληση της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 16 ετών, τα οποία συνελήφθησαν μαζί με τη μητέρα τους, ομολόγησαν προφορικά ότι πήραν στάχτες, οι οποίες πιθανότατα περιείχαν πυρωμένα καρβουνάκια, και τις πέταξαν σε χώρο του ισογείου του κτιρίου. Στον ίδιο χώρο, εκτός από τα υπολείμματα καύσης που προέρχονταν από μια ξυλόσομπα, υπήρχαν και σκουπίδια καθώς και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, η οποία πήρε γρήγορα έκταση μέσα στον κλειστό χώρο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναφερόμενη στις μέχρι τώρα ενδείξεις, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η εναπόθεση των υπολειμμάτων συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Η φυγή του πατέρα και η εξαφάνιση

Την ώρα που τα παιδιά πέταξαν τις πυρωμένες στάχτες, στο κτίριο βρίσκονταν τόσο η 34χρονη μητέρα τους όσο και ο 44χρονος πατέρας τους. Ωστόσο, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε όταν κατάλαβε ότι η Πυροσβεστική έφτανε στο σημείο του συμβάντος.

Αυτός ήταν ο λόγος που δεν συνελήφθη και δεν οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών, καθώς εξακολουθεί να κρύβεται.

Το μυστήριο με τις άδειες μπουκάλες οξυγόνου των πυροσβεστών

Εν τω μεταξύ, οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, βρέθηκαν χωρίς οξυγόνο. Παραμένει μυστήριο το τι ακριβώς συνέβη με τις μπουκάλες οξυγόνου τους. Πηγές αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο με τον κανονικό τους εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλών οξυγόνου, οι οποίες παρέχουν οξυγόνο για τουλάχιστον 20-25 λεπτά, ανάλογα με την ένταση της αναπνοής του κάθε ατόμου.

Όταν εντοπίστηκαν οι δύο συνάδελφοι χωρίς τις αισθήσεις τους, διαπιστώθηκε ότι οι μπουκάλες οξυγόνου τους ήταν άδειες. Αυτό υποδηλώνει ότι τους τελείωσε το οξυγόνο και αυτή ήταν η αιτία του θανάτου τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν βγήκαν νωρίτερα από το κτίριο, καθώς οι μπουκάλες αυτές σφυρίζουν περίπου πέντε λεπτά πριν τελειώσει το οξυγόνο, προειδοποιώντας τον πυροσβέστη να αποχωρήσει από το σημείο του περιστατικού.

Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πυροσβέστες κρατούν τη σωλήνα που καταλήγει στον εξωτερικό χώρο για να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους. Ωστόσο, στο Ζεφύρι, οι συνάδελφοι δεν αποχώρησαν. Οι πηγές αναφέρουν ότι ίσως συνέβη κάποιο ατύχημα, όπως το να έπεσε κάποιος από τις σκάλες ή να χάθηκε ο προσανατολισμός για κάποιο άγνωστο λόγο.

Διευκρινίζεται ότι κανείς από τους δύο πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκε από κάτι ούτε τυλίχτηκε στις φλόγες. Λόγω της θερμότητας, υπήρξαν κάποιες αλλοιώσεις στον εξοπλισμό των αδικοχαμένων πυροσβεστών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis