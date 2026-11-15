Η Μίλαν ετοιμάζεται για διπλό «χτύπημα» με Έντρικ και Τρεσόλντι

Η Μίλαν βρίσκεται σε προχωρημένες σκέψεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, εξετάζοντας ένα διπλό «χτύπημα» κατά την επερχόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι κύριοι στόχοι των «ροσονέρι» είναι ο Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νικολό Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ, καθώς ο ιταλικός σύλλογος επιδιώκει να βελτιώσει τις επιθετικές του επιλογές.

Σημαντική επένδυση και οι κύριοι στόχοι

Η Μίλαν ετοιμάζεται να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, στην μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», ο ιδιοκτήτης των «ροσονέρι», Τζέρι Καρντινάλε, είναι διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει μια ακόμα μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση ποδοσφαιριστών. Ο Καρντινάλε φέρεται μάλιστα να είναι έτοιμος να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για τους κατάλληλους παίκτες.

Οι δύο βασικοί επιθετικοί στόχοι που έχουν αναδειχθεί είναι ο Έντρικ και ο Νικολό Τρεσόλντι. Η διοίκηση του συλλόγου από το Μιλάνο έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στην επίθεση, με την ομάδα να επιδιώκει οπωσδήποτε την υπογραφή του ενός εκ των δύο τον Ιανουάριο. Μια πιθανή δεύτερη προσθήκη έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι.

Η περίπτωση του Έντρικ

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, Έντρικ, ο οποίος ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτή η επιθυμία θα μπορούσε να τον οδηγήσει εκτός Μαδρίτης κατά το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο. Η Μίλαν εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει μια πρόταση που θα φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει και μπόνους.

Παράλληλα, οι «ροσονέρι» θα προσφέρουν στους «μερένχες» μια οψιόν επαναγοράς του παίκτη, η οποία θα ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η κίνηση δείχνει το ενδιαφέρον της Μίλαν να αποκτήσει τον νεαρό επιθετικό, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ευελιξία για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μέλλον.

Το ενδιαφέρον για τον Νικολό Τρεσόλντι

Από την άλλη πλευρά, η περίπτωση του Νικολό Τρεσόλντι, του 21χρονου φορ της Κλαμπ Μπριζ, παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Ο Τρεσόλντι, ο οποίος υποστηρίζει τη Μίλαν από την παιδική του ηλικία, αποτιμάται επίσης περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το ταλέντο του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, καθιστώντας τον περιζήτητο στην αγορά.

Η Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο, θα προτιμούσε να διατηρήσει τον παίκτη στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, μια «ακαταμάχητη» προσφορά κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση του βελγικού συλλόγου, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση του Τρεσόλντι από τη Μίλαν.

Προτεραιότητες και αμυντική ενίσχυση

Πέρα από την ενίσχυση στην επίθεση, η Μίλαν έχει θέσει ως προτεραιότητα και την απόκτηση ενός νέου αμυντικού. Μεταξύ των κορυφαίων στόχων για την αμυντική γραμμή βρίσκεται ο Γκονσάλο Ινάσιο. Η αναζήτηση για έναν αμυντικό υπογραμμίζει την πρόθεση του συλλόγου να ενισχυθεί σε πολλαπλά μέτωπα, προκειμένου να βελτιώσει συνολικά την ανταγωνιστικότητά του.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Μίλαν για την ενδυνάμωση του ρόστερ της, με τον Τζέρι Καρντινάλε να δείχνει την αποφασιστικότητά του να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta