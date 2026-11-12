Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης αναδείχθηκε το πιο συνδεδεμένο στον κόσμο

Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας, αναδείχθηκε το σημαντικότερο διεθνές αεροπορικό κέντρο του κόσμου για το 2026. Κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων OAG, αφήνοντας πίσω μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους του πλανήτη, όπως το Χίθροου του Λονδίνου και το Άμστερνταμ.

Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην κορυφή

Σύμφωνα με την έρευνα Megahubs 2026, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Airport – IST) συνδέεται αεροπορικά απευθείας με 337 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, καταγράφει 89.456 πιθανούς συνδυασμούς ανταπόκρισης μεταξύ πτήσεων, γεγονός που το καθιστά πρωτοπόρο στην παγκόσμια συνδεσιμότητα.

Με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση, το αεροδρόμιο ανέβηκε από τη δεύτερη θέση που κατείχε το 2025 και βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Καθοριστικός σε αυτή την επιτυχία ήταν ο ρόλος της Turkish Airlines, η οποία αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής αεροπορικής χωρητικότητας του αεροδρομίου.

Η στρατηγική σημασία της γεωγραφικής θέσης

Η επιτυχία του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης δεν είναι ανεξάρτητη από τη δραστηριότητα της Turkish Airlines, η οποία αποτελεί τον κυρίαρχο αερομεταφορέα του. Το εκτεταμένο δίκτυο της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης, επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών αγορών και ηπείρων, καθιστώντας την πόλη έναν από τους σημαντικότερους ενδιάμεσους σταθμούς για τα διεθνή ταξίδια.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής αναλυτής της OAG, John Grant, η άνοδος της Κωνσταντινούπολης στην πρώτη θέση αποτυπώνει τόσο τη δυναμική του δικτύου της Turkish Airlines όσο και τη στρατηγική γεωγραφική θέση του αεροδρομίου, που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.

Η υποχώρηση του Χίθροου

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου (Heathrow – LHR), το οποίο είχε κατακτήσει την κορυφή το 2025. Η φετινή υποχώρησή του συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη μείωση των διαθέσιμων αεροπορικών συνδέσεων κατά 6% την ημέρα αιχμής που εξετάστηκε.

Η OAG επισημαίνει ότι ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν την επίδοση του αεροδρομίου ήταν οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στα δρομολόγια της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα, η διαθέσιμη χωρητικότητα πτήσεων του Χίθροου προς την περιοχή μειώθηκε κατά 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αεροδρόμιο του Λονδίνου διαθέτει 227 προορισμούς στο δίκτυό του και 55.888 πιθανούς συνδυασμούς ανταπόκρισης. Η British Airways είναι ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας του, καλύπτοντας το 51% της συνολικής χωρητικότητας.

Το Άμστερνταμ διατηρεί τη θέση του

Την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη διατηρεί το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ. Το ολλανδικό αεροδρόμιο προσφέρει 281 προορισμούς και 68.189 πιθανούς συνδυασμούς πτήσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία μεταξύ των κορυφαίων αεροπορικών κόμβων παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr