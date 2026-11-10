Μεγάλες εκπτώσεις έως 70% στα αεροπορικά εισιτήρια: Τι ετοιμάζουν Aegean και Sky Express

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Aegean και η Sky Express, αναμένεται να ανακοινώσουν μεγάλες προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια ενόψει της Black Friday 2026. Οι εκπτώσεις αυτές, που παραδοσιακά φτάνουν έως και το 70% σε πτήσεις, αποτελούν ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν το επόμενο ταξίδι τους. Οι ανακοινώσεις των προσφορών αναμένονται λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της Black Friday.

Πότε αναμένονται οι προσφορές

Η φετινή Black Friday έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ ακολουθεί η Cyber Monday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η Τρίτη 1η Δεκεμβρίου είναι η Travel Tuesday, μια ημέρα που θεωρείται κατεξοχήν για προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια. Παρόλο που οι διαφορές μεταξύ Black Friday και Travel Tuesday είναι μικρές, και οι δύο ημέρες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για φθηνά εισιτήρια.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν δημοσιοποιήσει τις φετινές εκπτώσεις τους. Συνήθως, οι προσφορές ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν την Black Friday, κάτι που αναμένεται να συμβεί και φέτος.

Οι περσινές προσφορές της Aegean

Πέρσι, η Aegean είχε ανακοινώσει την ημέρα της Black Friday προσφορές που διήρκεσαν για ένα 24ωρο. Οι εκπτώσεις έφτασαν έως και το 70% και αφορούσαν όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις του δικτύου της εταιρείας. Το διάστημα ταξιδιού για αυτές τις προσφορές ήταν μεταξύ 12 Ιανουαρίου 2026 και 24 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσοστό των εκπτώσεων μεταβαλλόταν μέσα στην ημέρα. Συγκεκριμένα, οι προσφορές έφτασαν το 50% για πτήσεις από 12 Ιανουαρίου έως 19 Φεβρουαρίου 2026, το 40% για ταξίδια από 20 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2026 και το 30% από 28 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου 2026. Για τις άγονες γραμμές και τους Business ναύλους, η έκπτωση ήταν 20%. Οι καλύτερες προσφορές ήταν ανήμερα τη Black Friday, με την έκπτωση να μικραίνει την επόμενη ημέρα.

Οι προσφορές της Sky Express το 2025

Όσον αφορά την Sky Express, οι προσφορές της το 2025 ξεκίνησαν δύο ημέρες πριν την Black Friday και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Η εταιρεία είχε προσφέρει έως 70% έκπτωση για προορισμούς εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό, καλύπτοντας τόσο τους Economy όσο και τους Business ναύλους.

Οι κρατήσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς αφορούσαν ταξίδια από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2026. Η προσφορά ίσχυε για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Η Sky Express έχει ήδη δημιουργήσει ξεχωριστή ιστοσελίδα για τη φετινή Black Friday, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν ειδοποίηση μόλις ξεκινήσουν οι προσφορές.

Τι ισχύει για τις ξένες αεροπορικές εταιρείες

Οι ξένες αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να ακολουθήσουν παρόμοια τακτική με τις ελληνικές. Οι μεγάλες προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια από διεθνείς αερομεταφορείς αναμένονται επίσης να ανακοινωθούν την εβδομάδα της Black Friday ή ανήμερα αυτής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr