Καλιφόρνια: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του μπροστά στα τρία τους παιδιά

Τρία μικρά παιδιά στην Καλιφόρνια βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς είδαν τον πατέρα τους να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τη μητέρα τους. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μείνουν χωρίς κανέναν από τους δύο γονείς τους, ενώ οι ζωές τους σημαδεύτηκαν για πάντα από το φρικτό θέαμα. Η δολοφονία της Αλίσα Ιοβενίτι από τον σύζυγό της, Τόμας Τζον Ιοβενίτι, καταγράφηκε πέντε μήνες μετά την έκδοση περιοριστικής εντολής εις βάρος του δράστη.

Το χρονικό της θανατηφόρας επίθεσης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία της Κόνκορντ στην Καλιφόρνια δέχτηκε κλήση για ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Η καταγγελία που έφτασε στις αρχές έκανε λόγο για έναν οπλισμένο άνδρα ο οποίος απειλούσε τη σύζυγό του, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο της κλήσης και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τα άτομα που βρίσκονταν εντός της οικίας. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν, καθώς κανείς δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις τους. Κατόπιν αυτού, οι αρχές αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την είσοδο του σπιτιού προκειμένου να εισέλθουν και να ελέγξουν την κατάσταση.

Μόλις εισήλθαν στην κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ενήλικες, τον 40χρονο Τόμας Τζον Ιοβενίτι και τη σύζυγό του Αλίσα Ιοβενίτι, τραυματισμένους. Και οι δύο έφεραν εμφανή τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που επιβεβαίωνε την σοβαρότητα του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας που είχε καταγγελθεί.

Οι προσπάθειες διάσωσης και οι κατηγορίες

Παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες των διασωστών να κρατήσουν στη ζωή την Αλίσα Ιοβενίτι, η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή επί τόπου. Η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη, αφήνοντας πίσω της τρία μικρά παιδιά και μια κοινότητα σε κατάσταση σοκ.

Ο σύζυγός της, Τόμας Τζον Ιοβενίτι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, καθώς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των τραυμάτων που έφερε. Μετά την αρχική του νοσηλεία και σταθεροποίηση της κατάστασής του, ασκήθηκαν σε βάρος του διώξεις. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι για ανθρωποκτονία, καθώς και για απόπειρα αποτροπής μάρτυρα από το να καταγγείλει ένα έγκλημα.

Προηγούμενο ιστορικό βίας

Η θανατηφόρα επίθεση της 23ης Οκτωβρίου δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για το οποίο οι αρχές είχαν κινηθεί εναντίον του Τόμας Τζον Ιοβενίτι. Μόλις πέντε μήνες νωρίτερα, ο 40χρονος είχε ήδη κατηγορηθεί για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, Αλίσα Ιοβενίτι, γεγονός που υπογραμμίζει ένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία, οι αρχικές κατηγορίες εις βάρος του Ιοβενίτι αφορούσαν ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 9 Μαΐου. Οι κατηγορίες αυτές ήταν σοβαρές και περιλάμβαναν επίθεση με επικίνδυνο όπλο, επίθεση με χρήση βίας ικανής να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη, πρόκληση σωματικών τραυμάτων σε σύζυγο, καθώς και παράνομη κατακράτηση.

Η περιοριστική εντολή και η εγγύηση

Μετά το περιστατικό της 9ης Μαΐου, ακολούθησε δικαστική ακρόαση στις 19 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης, ο δικαστής όρισε την εγγύηση για την αποφυλάκιση του Τόμας Τζον Ιοβενίτι στο ποσό των μόλις 1.000 δολαρίων. Αυτή η απόφαση ελήφθη παρά τις έντονες αντιρρήσεις που εξέφρασε η Εισαγγελία, η οποία πιθανότατα ζητούσε υψηλότερο ποσό ή την παραμονή του υπό κράτηση.

Παράλληλα με την εγγύηση, στον Τόμας Τζον Ιοβενίτι επιβλήθηκε και περιοριστική εντολή. Με βάση αυτή την εντολή, του απαγορευόταν ρητά να πλησιάζει τη σύζυγό του, Αλίσα Ιοβενίτι. Επιπλέον, του απαγορεύτηκε και η επιστροφή στην οικογενειακή κατοικία, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η σύζυγος και τα παιδιά από περαιτέρω βία. Ωστόσο, η εντολή αυτή δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τη μετέπειτα τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Topontiki