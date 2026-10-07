Νέα παγκόσμια λίστα αξιολογεί τις 1.000 καλύτερες πόλεις: Η θέση Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ο νέος Δείκτης Παγκόσμιων Πόλεων, τον οποίο δημιούργησε η Oxford Economics, αξιολογεί τις 1.000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη. Η αναλυτική αυτή λίστα στοχεύει να βοηθήσει όσους αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για ταξίδι ή μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό. Μέσα από την αξιολόγηση, αναδεικνύονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία των πόλεων, καθώς και οι μελλοντικές τους δυνατότητες.

Η μεθοδολογία του δείκτη αξιολόγησης

Οι αξιολογήσεις του Δείκτη Παγκόσμιων Πόλεων της Oxford Economics βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση που κατατάσσει τις χίλιες μεγαλύτερες πόλεις παγκοσμίως. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την αξιολόγηση πέντε βασικών κατηγοριών, οι οποίες καθορίζουν τη συνολική θέση κάθε πόλης στη λίστα. Οι κατηγορίες αυτές είναι τα οικονομικά δεδομένα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και η διακυβέρνηση.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο δείκτης αναδεικνύει τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναμα σημεία κάθε αστικού κέντρου, προσφέροντας παράλληλα μια εικόνα για τις μελλοντικές του δυνατότητες. Η λίστα αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν ή να μετακομίσουν σε κάποια πόλη του εξωτερικού, παρέχοντας πληροφορίες για την καταλληλότητά της.

Η παρουσία των ελληνικών πόλεων στη λίστα

Στη νέα αυτή λίστα, η οποία περιλαμβάνει χίλιες πόλεις από όλο τον κόσμο, βρίσκονται και δύο ελληνικά αστικά κέντρα. Πρόκειται για την πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα, καθώς και για τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Η συμπερίληψη αυτών των δύο πόλεων στον δείκτη της Oxford Economics προσφέρει μια ευκαιρία για αξιολόγηση της θέσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρουσία τους στην εκτενή αυτή κατάταξη επιτρέπει τη σύγκριση των επιδόσεών τους με εκείνες άλλων σημαντικών πόλεων διεθνώς. Ο δείκτης αυτός προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση για κάθε πόλη, εξετάζοντας τις πέντε προαναφερθείσες κατηγορίες αξιολόγησης και παρουσιάζοντας μια συνολική εικόνα για τις επιδόσεις τους.

Η θέση της Αθήνας στην παγκόσμια κατάταξη

Η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, κατέλαβε την 252η θέση στη συνολική κατάταξη των 1.000 πόλεων. Αυτή η επίδοση θεωρείται σχετικά ικανοποιητική, δεδομένου ότι η Αθήνα ξεπερνάει 748 άλλες πόλεις που περιλαμβάνονται στον δείκτη. Η θέση αυτή την τοποθετεί στο ανώτερο τεταρτημόριο της λίστας, αναδεικνύοντας ορισμένα από τα πλεονεκτήματά της.

Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες αξιολόγησης, η Αθήνα παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή επίδοση στην ποιότητα ζωής, όπου κατατάσσεται στην 209η θέση. Ωστόσο, υπάρχουν και τομείς στους οποίους η πρωτεύουσα υστερεί, αποτελώντας τους αδύναμους κρίκους της. Συγκεκριμένα, η διακυβέρνηση βρίσκεται στην 348η θέση και τα οικονομικά στην 347η θέση, υποδεικνύοντας περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς.

Η επίδοση της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη, από την πλευρά της, τοποθετείται οριακά στη μέση της λίστας, καταλαμβάνοντας την 439η θέση στον Δείκτη Παγκόσμιων Πόλεων. Η θέση αυτή την καθιστά επίσης μία από τις πόλεις που ξεπερνούν τον μέσο όρο της συνολικής κατάταξης, αν και βρίσκεται χαμηλότερα από την Αθήνα. Συνολικά, η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται κάτω από την Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει αδυναμίες στα οικονομικά, όπου βρίσκεται στην 576η θέση, και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με την 739η θέση. Παρόλα αυτά, η ποιότητα ζωής αποτελεί το δυνατό της σημείο, καθώς κατατάσσεται στην 325η θέση, συμβάλλοντας θετικά στη συνολική της επίδοση στην αξιολόγηση.

Συγκριτική εικόνα των ελληνικών πόλεων

Η σύγκριση των δύο ελληνικών πόλεων δείχνει ότι η Αθήνα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση από τη Θεσσαλονίκη στη συνολική κατάταξη. Η πρωτεύουσα ξεπερνά τη Θεσσαλονίκη κατά 187 θέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορές στις επιδόσεις τους στις διάφορες κατηγορίες αξιολόγησης του δείκτη της Oxford Economics.

Ενώ και οι δύο πόλεις εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα ζωής, η Αθήνα υπερτερεί σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη σε κρίσιμους τομείς όπως τα οικονομικά και η διακυβέρνηση. Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται βελτίωση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, έναν τομέα όπου η επίδοσή της είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της λίστας των χιλίων πόλεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta