Η La Perla, η μικρή πανσιόν που έγινε θρυλικό ξενοδοχείο στους Δολομίτες

Στους Δολομίτες, ένα ξενοδοχείο συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ζωής, προσφέροντας οικογενειακή φιλοξενία. Το La Perla ξεκίνησε την πορεία του ως μια μικρή πανσιόν και κατάφερε να μεταμορφωθεί σε ένα πεντάστερο κατάλυμα, διατηρώντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Η ιστορία του συνδέεται άρρηκτα με τη γαστρονομία, ένα μυθικό κελάρι κρασιών και την ιδιαίτερη ταυτότητα της γης των Ladin.

Η ιστορία μιας οικογενειακής φιλοξενίας

Η ιστορία του La Perla ξεκίνησε το 1956, όταν ο Ernesto και η Anni Costa άνοιξαν μια μικρή πανσιόν στην Corvara, στην Alta Badia. Το ζευγάρι μαγείρευε προσωπικά για τους ενοίκους και τους υποδεχόταν με ζεστασιά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσαν και τα παιδιά τους, καθώς η επιχείρηση αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής τους ζωής.

Από εκείνη την αρχική, ταπεινή οικογενειακή επιχείρηση, το κατάλυμα εξελίχθηκε σταδιακά. Σήμερα, το La Perla είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο έχει καταφέρει να γίνει μέλος των Leading Hotels of the World. Παρά την εξέλιψή του, το ξενοδοχείο δεν πέρασε ποτέ σε διεθνή όμιλο, διατηρώντας την ανεξαρτησία και τον προσωπικό του χαρακτήρα.

Η νέα γενιά και η εξέλιξη της προσωπικότητας

Τη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης έχουν αναλάβει οι γιοι του Ernesto και της Anni Costa. Ο Michil συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σημερινής εξωστρεφούς και συχνά εκκεντρικής προσωπικότητας του La Perla. Η επιρροή του είναι εμφανής σε πολλούς τομείς, από το κελάρι κρασιών και τη γαστρονομία έως την κοινωνική δράση του ξενοδοχείου.

Ο Mathias, ο άλλος γιος, είναι περισσότερο υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη των υποδομών. Και οι δύο αδελφοί παραμένουν παρόντες στο ξενοδοχείο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της οικογενειακής κληρονομιάς. Η ιστορία του πατέρα τους, Ernesto, παραμένει ζωντανή και ορατή, καθώς στα δωμάτια προβάλλεται ένα βίντεο όπου ο ίδιος αφηγείται τα πρώτα χρόνια του ξενοδοχείου, με φόντο παλιές φωτογραφίες της Corvara και του Sassongher. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκεται και η Ciasa Vedla, το πατρικό σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ernesto, το οποίο χρονολογείται από το 1400 και διατηρεί τις παλιές stube, τη σόμπα, εργαλεία και αντικείμενα μιας εποχής όπου η Alta Badia δεν είχε ακόμη γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς των Δολομιτών.

Το μοναδικό κελάρι Mahatma Wine

Στο υπόγειο του La Perla βρίσκεται το Mahatma Wine, ένα από τα πιο ασυνήθιστα και εντυπωσιακά κελάρια που μπορεί να συναντήσει κανείς σε ευρωπαϊκό ξενοδοχείο. Εκεί, ο Frank Zappa εμφανίζεται σε μια οθόνη, ανάμεσα σε σπάνιες φιάλες Domaine de la Romanée-Conti. Λίγο πιο πέρα, υπάρχει ένας ολόκληρος «ναός» αφιερωμένος στο θρυλικό Sassicaia, αναδεικνύοντας την αγάπη για το καλό κρασί.

Η ατμόσφαιρα στο κελάρι είναι μοναδική, με όπερα να ακούγεται διακριτικά στο παρασκήνιο. Οι κρυφές πόρτες οδηγούν σε απρόσμενους χώρους, και η ξενάγηση εξελίσσεται περισσότερο σαν μια παράσταση παρά σαν μια απλή επίσκεψη σε κελάρι. Παράλληλα, η γαστρονομία του La Perla είναι εξίσου ιδιαίτερη, καθώς καταφέρνει να ενώνει τη γη των Ladin με την Ιαπωνία, προσφέροντας μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία.

Η Ladin ταυτότητα και η αρχιτεκτονική

Το σημερινό La Perla είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο που διαθέτει 48 δωμάτια και σουίτες, καθεμία από τις οποίες είναι διαφορετική από τις άλλες. Η διακόσμηση χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των υλικών, όπως το ξύλο και τα υφάσματα, καθώς και από τα αντικείμενα που δεν ακολουθούν μια ομοιόμορφη αισθητική. Κεραμικά φλιτζάνια, ζωγραφισμένα κεφαλάρια, παλιές γραφομηχανές, ρολόγια, βάζα και έργα τέχνης από την οικογενειακή συλλογή δημιουργούν χώρους που αποπνέουν χαρακτήρα και ιστορία.

Ανάμεσα στα δωμάτια ξεχωρίζει η Suite Ernesto, μια σουίτα 75 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει ιδιωτική σάουνα. Αυτή η σουίτα είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή του ξενοδοχείου και στο πρωτοποριακό του πνεύμα. Η ταυτότητα του La Perla είναι βαθιά Ladin, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα της μικρής αυτής κοινότητας των Δολομιτών, η οποία διατηρεί τη δική της γλώσσα και τα δικά της έθιμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta