Η Αλόννησος ξεχωρίζει διεθνώς ως πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

Η Αλόννησος αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στην «Intrepid Travel 2027 Not Hot List». Το ελληνικό νησί ξεχώρισε για την οικολογική του ανάπτυξη και την ικανότητά του να υποδέχεται επισκέπτες με βιώσιμο τρόπο. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Ελλάδα και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΟΤ, προβάλλοντας ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν.

Η διεθνής αναγνώριση και η «Not Hot List»

Η Αλόννησος κατέκτησε την 5η θέση στην «Intrepid Travel 2027 Not Hot List», μια λίστα που περιλαμβάνει τους δέκα λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη λίστα, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τον tour operator Intrepid Travel, εστιάζει σε προορισμούς οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποδεχθούν περισσότερους επισκέπτες με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αναδεικνύοντας έτσι την οικολογική ανάπτυξη του νησιού.

Το ελληνικό νησί αναδεικνύεται μεταξύ των 10 καλύτερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως για υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό για το έτος 2027, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Intrepid Travel. Η Αλόννησος αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό και ταυτόχρονα μεσογειακό προορισμό που περιλαμβάνεται σε αυτή τη σημαντική λίστα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση ανάμεσα στους δέκα επιλεγμένους προορισμούς.

Στόχοι της πρωτοβουλίας και τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωτοβουλία της «Not Hot List» έχει ως κύριο στόχο να κατευθύνει το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον των επισκεπτών πέρα από τους ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένους τουριστικά προορισμούς. Επιδιώκει να στρέψει την προσοχή σε περιοχές όπου η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τις οικονομίες τους και προστατεύοντας τον πολιτισμό τους.

Η ένταξη της Αλοννήσου σε αυτή τη διεθνή λίστα αποτελεί μια σημαντική υποστήριξη για τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του ΕΟΤ. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την ανάδειξη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών, τη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής ζήτησης σε όλη τη χώρα, καθώς και την ενίσχυση του βιώσιμου και θεματικού τουρισμού. Μέσω αυτής της διάκρισης, προβάλλεται η Ελλάδα ως ένας προορισμός που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, πέραν των καθιερωμένων και πολυσύχναστων τουριστικών σημείων.

Η διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή της Αλοννήσου για την «Not Hot List» πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας και συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Αλοννήσου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του νησιού και τις δράσεις βιωσιμότητας που έχουν αναληφθεί.

Επιπλέον, παρασχέθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν τις τουριστικές και λιμενικές υποδοχές του νησιού, την ποιότητα της συνδεσιμότητας, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν την Αλόννησο έναν ξεχωριστό προορισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του νησιού.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Intrepid, η επιλογή των προορισμών πραγματοποιείται με τη συμβολή του διεθνούς δικτύου τοπικών στελεχών και ειδικών προορισμών της εταιρείας. Παράλληλα, διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα από την εταιρεία πρόβλεψης ταξιδιωτικών τάσεων Globetrender. Οι προορισμοί αξιολογούνται βάσει τριών βασικών κριτηρίων, εκ των οποίων αναφέρεται η χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με συγκρίσιμους προορισμούς.

Η στρατηγική του ΕΟΤ για την προβολή της Ελλάδας

Η ένταξη της Αλοννήσου στην «2027 Not Hot List» αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για τον προορισμό, ενισχύοντας την εικόνα του ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και οικολογικού τουρισμού. Αυτή η διάκριση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους του ΕΟΤ, οι οποίοι επικεντρώνονται στην προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο και πλούσιο τουριστικό προϊόν, ικανό να προσελκύσει διαφορετικά κοινά.

Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, ο ΕΟΤ επιδιώκει να αναδείξει ελληνικούς προορισμούς που δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστοί στο διεθνές κοινό, συμβάλλοντας έτσι στη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής ζήτησης και στην αποσυμφόρηση των ήδη κορεσμένων και δημοφιλών περιοχών. Η ενίσχυση του βιώσιμου και θεματικού τουρισμού αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, προσφέροντας στους επισκέπτες αυθεντικές, περιβαλλοντικά φιλικές και πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Reader