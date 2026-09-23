Η 30χρονη που κατήγγειλε λιποαναρρόφηση-θρίλερ: «Ο χώρος ήταν σαν χασάπικο, πονούσα, ούρλιαζα»

Μια 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην ΕΡΤ3 τη σοκαριστική εμπειρία που έζησε όταν αποφάσισε να κάνει λιποαναρρόφηση σε χώρο που είχε εντοπίσει μέσω διαφήμισης στα social media. Η διαδικασία, η οποία της είχε υποσχεθεί ως αναίμακτη και ανώδυνη, εξελίχθηκε σε ένα «θρίλερ» με έντονο πόνο και συνθήκες που περιέγραψε ως «σαν χασάπικο».

Οι αρχικές υποσχέσεις και το κόστος

Κατά την πρώτη της επίσκεψη, η 30χρονη ενημερώθηκε ότι η διαδικασία θα ήταν αναίμακτη, χωρίς πόνο και με μόνιμα αποτελέσματα. Λόγω των παραπάνω κιλών που είχε, αποφάσισε να προχωρήσει, ενώ το συμφωνηθέν κόστος ανήλθε σε 2.400 ευρώ. Η γυναίκα ανέφερε ότι της υποσχέθηκαν καλύτερη τιμή αν έκανε πολλά σημεία σε μία φορά, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπικό αναισθητικό.

«Θεώρησα ότι για να μπορούν να κάνουν τέτοια διαδικασία και εφόσον πολυδιαφημίζεται στο Facebook δεν είναι κάτι ύποπτο», δήλωσε η 30χρονη. Όταν πήγε για την προκαταβολή των 500 ευρώ, νόμιζε ότι θα πλήρωνε με κάρτα, αλλά τελικά τη συνόδευσε μια κυρία μέχρι το ΑΤΜ για να σηκώσει τα χρήματα. Το συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ εξοφλήθηκε πριν από την επέμβαση.

Οι συνθήκες την ημέρα της επέμβασης

Η πραγματικότητα που αντίκρισε την ημέρα του ραντεβού απείχε πολύ από την εικόνα που είχε σχηματίσει. Αφού είχε εξοφλήσει το συνολικό ποσό, ενημερώθηκε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιούνταν σε ένα γραφείο. Η 30χρονη κατήγγειλε στην ΕΡΤ3 ότι αυτό το γραφείο χρησιμοποιούνταν και για την υποδοχή των ασθενών και δεν υπήρχε καμία απολύτως αποστείρωση.

«Ήταν ένα γραφείο ιατρικό, στο οποίο εκεί υποδέχονταν τους ασθενείς. Καμία απολύτως αποστείρωση», σημείωσε. Περιέγραψε τον εξοπλισμό ως μη πλήρη, με ένα πολύ απλό κρεβάτι. Πίσω από αυτό, υπήρχε μια συρταριέρα με μια τσίγκινη λεκάνη, στην οποία αραίωνε η κυρία την ξυλοκαΐνη με φυσιολογικό ορό. «Ήταν να το πω σα χασάπικο. Εκείνη την ώρα είχα κοκκαλώσει. Απορώ με τον εαυτό μου πώς δεν σηκώθηκα να φύγω», πρόσθεσε.

Η επέμβαση και ο αφόρητος πόνος

Παρά τις συνθήκες, η διαδικασία ξεκίνησε. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης, το τοπικό αναισθητικό δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, με συνέπεια να βιώνει έντονο πόνο καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. «Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω. Της λέω “τόσο πολύ θα πονάω” και λέει “δεν κατάλαβες, δεν έχω ξεκινήσει, σου περνάω το αναισθητικό”», περιέγραψε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ένιωθε και έβλεπε τα πάντα, καθώς δεν υπήρχε διαχωριστικό. «Έβλεπα το μηχάνημα που τραβούσε το λίπος, ειδικά όταν ήμουν ανάσκελα. Ένιωθα τη βελόνα μέσα στην κοιλιά μου. Ήταν περίπου 30 εκατοστά», δήλωσε. Συνολικά, τρυπήθηκε σε 18 σημεία. «Πονούσα, ούρλιαζα. Μου έλεγε “ούρλιαζε, δεν υπάρχει θέμα, δεν πειράζει, ας μας ακούνε οι έξ”», κατέληξε η 30χρονη, αναφερόμενη στην απάντηση που έλαβε από την υπεύθυνη της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr