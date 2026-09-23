Μια έντονη αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στον αέρα του MEGA NEWS 104,6, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με τον υπουργό, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από ζητήματα όπως η πλασμαφαίρεση, η προβολή της Μαρίας Καρυστιανού και οι αναφορές στα ξυλόλια στην υπόθεση των Τεμπών.

Η συζήτηση για την πλασμαφαίρεση

Αρχικά, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πλασμαφαίρεση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναφέρει ότι, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια, δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της κλινικής. Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει μετανιώσει για την παρουσία του στην εν λόγω εκδήλωση.

Η Μαρία Καρυστιανού στο επίκεντρο

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στην προβολή της Μαρίας Καρυστιανού από τον τηλεοπτικό σταθμό. Ο υπουργός υποστήριξε ότι το MEGA και οι παρουσιαστές είχαν παρουσιάσει την κυρία Καρυστιανού επί δύο χρόνια ως «τη λύση του πολιτικού προβλήματος».

«Εσείς στο MEGA πρώτοι, όλοι σας στο MEGA, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καρυστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση του πολιτικού προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η Ανθή Βούλγαρη απάντησε άμεσα, λέγοντας: «Για άλλους λόγους την Καρυστιανού».

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού «διαφήμιζε κβαντική ιατρική». Η δημοσιογράφος αντέδρασε με τη σειρά της, λέγοντας: «Κι εσείς νανογιλέκα, κύριε Γεωργιάδη, πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;».

Οι αναφορές στα «ξυλόλια» και η έντονη αντίδραση

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα «ξυλόλια», δηλώνοντας: «Εσείς στο MEGA παίζατε το βίντεο για τα ξυλόλια». Ο υπουργός ζήτησε να μάθει εάν ο τηλεοπτικός σταθμός είχε ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Ανθή Βούλγαρη απάντησε στον υπουργό, λέγοντας: «Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ειρμό της σκέψης σας». Η δημοσιογράφος αντέδρασε με έντονο ύφος, ρωτώντας: «Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε τη θέση του, καλώντας το MEGA να ζητήσει συγγνώμη «για τα ξυλόλια» και για τα πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, προέβαλλε το προηγούμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr