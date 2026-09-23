Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρείας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Νίκαια, όταν ένας 49χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με την ασφαλή απελευθέρωση της γυναίκας και την ακινητοποίηση του άνδρα. Μετά τη λήξη του περιστατικού, ο εισαγγελέας αποφάσισε τον αναγκαστικό εγκλεισμό και των δύο σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Η έναρξη του περιστατικού και η κινητοποίηση των αρχών

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή της Νίκαιας, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε για ένα περιστατικό ομηρείας. Συγκεκριμένα, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να κρατούσε με τη βία την 44χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους 20. Ο άνδρας δήλωσε στις αρχές ότι ήταν οπλισμένος, δημιουργώντας άμεσα μεγάλη κινητοποίηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, ο οποίος ξεκίνησε συνομιλίες με τον 49χρονο σε μια προσπάθεια να τον πείσει να παραδοθεί. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, διακόπτοντας την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους, για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Η επιχείρηση της ΕΚΑΜ και η απελευθέρωση της γυναίκας

Λίγο πριν τις 20:00, πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν το ζευγάρι. Ενώ ο διαπραγματευτής συνέχιζε τις συνομιλίες με τον 49χρονο, η 44χρονη γυναίκα βρήκε την ευκαιρία και άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το διαμέρισμα.

Οι άνδρες της ΕΚΑΜ απομάκρυναν αρχικά τη γυναίκα από το σημείο, διασφαλίζοντας την ασφάλειά της. Λίγο μετά τις 20:00, η γυναίκα βγήκε σώα από την πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα και ακινητοποίησαν τον 49χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη και αναμενόταν να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με ξεχωριστό όχημα.

Το ιστορικό του ζευγαριού και η απουσία οπλισμού

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντός του σπιτιού, δεν εντοπίστηκε κανένας οπλισμός, παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του 49χρονου και τις αναφορές για χειροβομβίδα ή μαχαίρι. Ο άνδρας κρατούσε τη σύντροφό του στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου και διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος, ο οποίος είναι Ουκρανός, όσο και η 44χρονη σύντροφός του, φέρεται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Και οι δύο έχουν ιστορικό ψυχικής πάθησης.

Η απόφαση του εισαγγελέα για αναγκαστικό εγκλεισμό

Μετά τη λήξη του περιστατικού, ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε σύλληψη του 49χρονου άνδρα. Αντιθέτως, έδωσε εντολή για τον αναγκαστικό εγκλεισμό τόσο του ίδιου όσο και της 44χρονης συντρόφου του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Θα ακολουθήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την κατάσταση της υγείας τους.

Μαρτυρίες γειτόνων για τα όσα προηγήθηκαν

Γείτονες του ζευγαριού, μιλώντας για το περιστατικό, ανέφεραν ότι οι δύο άνθρωποι είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, έμεναν στην περιοχή αρκετά χρόνια και ο 49χρονος είχε κρίσεις, αν και δεν ενοχλούσε συνέχεια. Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε ότι φοβήθηκε, καθώς στην πολυκατοικία υπάρχουν οκτώ διαμερίσματα και μένουν και παιδιά. «Ο άνδρας είχε χρόνια πρόβλημα, δεν τον κρατάνε μέσα, μπαίνει και ξανά βγαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλοι γείτονες περιέγραψαν πως άκουγαν «ουρλιαχτά» για δύο ή και τρεις ημέρες πριν το περιστατικό. «Μία τραγουδούσε, μία φώναζε, διάφορα», ανέφερε μία γειτόνισσα, προσθέτοντας πως κάποια στιγμή ακούστηκε και για χειροβομβίδα, αν και δεν μπορούσε να το επαληθεύσει. Ένας άλλος γείτονας σημείωσε πως «παίρνουν και οι δύο ψυχοφάρμακα», και ότι «τσακώθηκαν, την απείλησε και την εγκλώβισε».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit