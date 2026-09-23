Η Κέρκυρα δεύτερος πιο ακριβός προορισμός παγκοσμίως για solo ταξιδιώτες

Το solo travelling αναδεικνύεται σε μία διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν να εξερευνήσουν τον κόσμο μόνοι τους. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία έχει συχνά ένα σημαντικό τίμημα, καθώς οι μοναχικοί ταξιδιώτες καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κέρκυρα, το αρχοντικό νησί των Φαιάκων, κατατάχθηκε ως ο δεύτερος πιο ακριβός προορισμός παγκοσμίως για όσους ταξιδεύουν σόλο.

Η τάση του solo travelling και το «καπέλο» της διαμονής

Η τάση του solo travelling έχει εκτοξευτεί, καθώς πολλοί επιλέγουν να πάρουν ένα σακίδιο και να ταξιδέψουν, χωρίς να περιμένουν την παρέα τους να συμφωνήσει στις άδειες. Η ελευθερία της ατομικής εξερεύνησης θεωρείται εθιστική, αλλά συνοδεύεται από ένα οικονομικό τίμημα.

Αυτό το τίμημα είναι γνωστό ως ο «φόρος του solo ταξιδιώτη». Πρόκειται για την άβολη πραγματικότητα όπου ένας μοναχικός ταξιδιώτης αναγκάζεται να πληρώσει σχεδόν τα ίδια χρήματα για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με ένα ζευγάρι, απλώς επειδή δεν έχει κάποιον να μοιραστεί τα έξοδα της διαμονής.

Το αυξημένο κόστος και οι φιλικοί προορισμοί

Σύμφωνα με νέα δεδομένα, αυτό το επιπλέον κόστος μπορεί να εκτοξεύσει σημαντικά το budget ενός ταξιδιού. Η επιλογή λανθασμένων προορισμών μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οικονομικές εκπλήξεις για τους solo ταξιδιώτες.

Αντίθετα, μέρη όπως η Ταϊλάνδη και το Ντουμπάι έχουν αποδειχθεί πολύ πιο φιλικά προς όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνοι τους. Εκεί, το κόστος διαμονής και οι γενικότερες τιμές είναι πιο προσιτές για τους μοναχικούς εξερευνητές.

Η Βαρκελώνη στην κορυφή των ακριβών προορισμών

Η Ισπανία φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους μοναχικούς ταξιδιώτες. Η Βαρκελώνη φιγουράρει στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των πιο ακριβών προορισμών για solo ταξιδιώτες.

Συγκεκριμένα, ένας ταξιδιώτης που επιλέγει τη Βαρκελώνη μόνος του, θα πληρώσει 84% περισσότερα χρήματα σε σχέση με το κόστος που θα είχε αν ταξίδευε με το ταίρι του. Αυτό το ποσοστό την καθιστά τον πιο δαπανηρό προορισμό για solo ταξίδια παγκοσμίως.

Η Κέρκυρα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως

Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί πάντα μια πιο βατή οικονομικά επιλογή, η Κέρκυρα έρχεται να διαψεύσει αυτή την άποψη. Το αρχοντικό νησί των Φαιάκων κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τους πιο ακριβούς προορισμούς για solo ταξιδιώτες.

Η θέση αυτή υποδηλώνει ότι οι μοναχικοί ταξιδιώτες που επιλέγουν την Κέρκυρα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά αυξημένο κόστος διαμονής και άλλων εξόδων, καθιστώντας το solo travelling εκεί μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση.

Άλλοι ακριβοί προορισμοί για solo ταξιδιώτες

Πέρα από τη Βαρκελώνη και την Κέρκυρα, η λίστα των ακριβών προορισμών περιλαμβάνει και άλλα γνωστά μέρη. Η Ίμπιζα ακολουθεί στην τρίτη θέση της λίστας, καθιστώντας το solo clubbing μια εξαιρετικά ακριβή εμπειρία για τους επισκέπτες.

Επιπλέον, όσοι σκέφτονται να ταξιδέψουν μόνοι τους στη Νέα Υόρκη ή στο Μαρακές, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα υπερβολικό επιπλέον κόστος. Σε αυτούς τους προορισμούς, το επιπλέον κόστος για τους solo ταξιδιώτες ξεπερνά το 70%.

Με πληροφορίες από: Reader