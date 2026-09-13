Η μεγαλύτερη κρουαζιέρα στην ιστορία ξεκίνησε από τη Ρώμη για έναν γύρο του κόσμου

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια κρουαζιέρα στην ιστορία ξεκίνησε το ταξίδι της την περασμένη εβδομάδα από τη Ρώμη, ανοίγοντας πανιά για έναν πρωτοφανή γύρο του πλανήτη. Η ιδέα του να αφήσει κανείς πίσω του τη ρουτίνα της στεριάς για να ζήσει έναν ολόκληρο χρόνο στη θάλασσα, μοιάζει με σενάριο βγαλμένο από μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Ωστόσο, για μερικούς εκατοντάδες ταξιδιώτες, αυτή η φαντασίωση μόλις έγινε πραγματικότητα, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού τουρισμού.

Ένα ταξίδι που σπάει ρεκόρ

Πρόκειται για μια περιπέτεια 371 ημερών που καλύπτει έξι ηπείρους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κρουαζιέρα στην ιστορία. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα ξεπερνά κατά σχεδόν 100 ημέρες το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ της Royal Caribbean, το οποίο είχε διάρκεια 274 νύχτες. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Flight Centre Travel Group σε συνεργασία με την εταιρεία κρουαζιέρων Norwegian, υποσχόμενη μια αξέχαστη εμπειρία.

Το πλοίο Oceania Regatta και οι παροχές του

Το πλοίο που ανέλαβε να φέρει εις πέρας αυτό το ταξίδι είναι το Oceania Regatta, το οποίο επιλέχθηκε για το boutique προφίλ του, σε αντίθεση με τα φαραωνικά κρουαζιερόπλοια που φιλοξενούν χιλιάδες επιβάτες. Με χωρητικότητα περίπου 670 έως 700 επιβατών και 348 καμπίνες, προσφέρει την απαραίτητη άνεση στους ταξιδιώτες. Επιπλέον, το μέγεθός του επιτρέπει την προσέγγιση μικρότερων και πιο αποκλειστικών λιμανιών, όπου τα μεγαθήρια των θαλασσών δεν έχουν πρόσβαση, προσφέροντας μια πιο προσωπική εμπειρία.

Οι παροχές στο σκάφος είναι πλούσιες και σχεδιασμένες για να καλύψουν κάθε ανάγκη κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου ταξιδιού. Περιλαμβάνουν πακέτα premium εστίασης, θεματικά εστιατόρια για ποικιλία γεύσεων, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο για επικοινωνία και ψυχαγωγία, καθώς και υπηρεσίες ευεξίας για χαλάρωση. Επιπλέον, για κάθε προορισμό έχουν σχεδιαστεί ειδικές εκδρομές, εξασφαλίζοντας ότι οι επιβάτες θα ζήσουν στο έπακρο την κάθε στάση.

Ένας κόσμος προορισμών και εμπειριών

Το δρομολόγιο της κρουαζιέρας είναι εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας συνολικά 220 λιμάνια σε 62 χώρες, καλύπτοντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του κόσμου. Οι ταξιδιώτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν το Βόρειο Σέλας στην Αρκτική, να περιηγηθούν στα ελληνικά νησιά και τη Μεσόγειο, και να διασχίσουν τη Διώρυγα του Παναμά. Επίσης, θα πλεύσουν στα νερά του Αμαζονίου, προσφέροντας μια ποικιλία τοπίων και πολιτισμών.

Το πρόγραμμα συνδυάζει επίσης συναρπαστικές εμπειρίες, όπως σαφάρι στη Νότια Αφρική, διαδρομές στα μαγευτικά φιόρδ της Σκανδιναβίας και της Αλάσκας. Θα περιλαμβάνει ακόμα στάσεις σε μεγάλες ασιατικές μητροπόλεις και τροπικά νησιά, όπως η Χιροσίμα, το Σινικό Τείχος, η Σρι Λάνκα και οι Μαλδίβες. Αυτή η παγκόσμια περιπέτεια υπόσχεται μια αδιάκοπη σειρά ανακαλύψεων και αξιοθέατων για τους τυχερούς επιβάτες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr