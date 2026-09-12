Σύλληψη 43χρονου στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα στην ΠΑΘΕ

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα στην ΠΑΘΕ. Η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνούσε κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο, χαρακτηρίζοντας την οδήγηση ως επικίνδυνη.

Η σύλληψη στην ΠΑΘΕ

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου οδηγού. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, ο οποίος αποτελεί κεντρική οδική αρτηρία της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση μετά τον εντοπισμό του οδηγού να κινείται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.

Η σύλληψη του 43χρονου άνδρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση των ορίων ταχύτητας και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης είναι σε διαρκή επιφυλακή για την αντιμετώπιση φαινομένων επικίνδυνης οδήγησης, όπως αυτό που καταγράφηκε στην ΠΑΘΕ το βράδυ της Παρασκευής.

Υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση

Ο 43χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα, το όχημα κινούνταν με 188 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα είναι σημαντικά υψηλότερη από το ανώτατο προβλεπόμενο όριο που ισχύει για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο τμήμα της ΠΑΘΕ είναι καθορισμένο στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η διαφορά των 68 χιλιομέτρων την ώρα υποδηλώνει μια σαφή υπέρβαση του ορίου. Η οδήγηση με τέτοια ταχύτητα χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ο εντοπισμός του οχήματος

Το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης και της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν το επιβατικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Η ώρα του συμβάντος, το βράδυ, μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες ορατότητας και αντίδρασης, καθιστώντας την υπερβολική ταχύτητα ακόμα πιο επικίνδυνη.

Ο εντοπισμός του 43χρονου οδηγού και του οχήματός του έγινε από τους αστυνομικούς που περιπολούσαν στην ΠΑΘΕ. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στη σύλληψη του οδηγού. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας.

Οι ενέργειες της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ήταν υπεύθυνη για τη διενέργεια των ελέγχων που οδήγησαν στη σύλληψη του 43χρονου. Οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι αρμόδιοι για την επιτήρηση του οδικού δικτύου και την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η δράση τους αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην τιμωρία παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Μετά τον εντοπισμό της παράβασης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη του 43χρονου οδηγού. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων για την υπερβολική ταχύτητα και την επικίνδυνη οδήγηση. Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: Topontiki