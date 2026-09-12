Διπλή φορολογική ανάσα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2027

Το 2027 αναμένεται να αποτελέσει ένα έτος σημαντικών φορολογικών αλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, φέρνοντας μια διπλή φορολογική ανάσα. Οι επερχόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για την κύρια κατοικία, καθώς και την εισαγωγή μιας νέας κλίμακας φορολόγησης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων για ένα μεγάλο μέρος των φορολογουμένων.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία

Μία από τις βασικές αλλαγές που αναμένονται το 2027 είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς ο φόρος αυτός επιβαρύνει ετησίως χιλιάδες νοικοκυριά. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία θα οδηγήσει στον μηδενισμό της συγκεκριμένης φορολογικής υποχρέωσης για τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης δεν θα περιοριστεί μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά αναμένεται να επεκταθεί και σε περισσότερους μικρούς οικισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα ευρύτερο φάσμα ιδιοκτητών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμένουν σε μικρότερες κοινότητες, θα επωφεληθεί από την κατάργηση του φόρου για την κύρια κατοικία τους.

Νέα κλίμακα φορολόγησης για εισοδήματα από ενοίκια

Πέρα από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 2027 θα φέρει και μια νέα κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια ακινήτων. Η αλλαγή αυτή αφορά όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό των 12.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαμηλότερο φόρο σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να μειώσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν σημαντικά εισοδήματα από αυτή τη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή χαμηλότερου φόρου για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από ενοίκια αποτελεί το δεύτερο σκέλος της διπλής φορολογικής ανάσας που ανακοινώθηκε.

Σημαντική ελάφρυνση για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις, δηλαδή η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία και η εφαρμογή της νέας κλίμακας φορολόγησης για τα εισοδήματα από ενοίκια, αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Η συνδυαστική επίδραση των μέτρων αυτών θα είναι αισθητή σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ιδιοκτητών ακινήτων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αλλαγές αυτές θα ωφελήσουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους. Είτε μέσω του μηδενισμού του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, είτε μέσω της μείωσης του φόρου που καταβάλλουν για τα εισοδήματα από ενοίκια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να μειώνονται από το 2027 και μετά.

Το χρονοδιάγραμμα των φορολογικών αλλαγών

Οι συγκεκριμένες φορολογικές αλλαγές έχουν καθοριστεί να τεθούν σε ισχύ από το έτος 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσουν να βλέπουν τα οφέλη των νέων ρυθμίσεων από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος παρέχει σαφήνεια σχετικά με το πότε θα εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις.

Η διπλή φορολογική ανάσα, όπως περιγράφεται, θα επηρεάσει άμεσα τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τα εισοδήματα και τις δαπάνες τους. Η προοπτική αυτής της ελάφρυνσης το 2027 σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τομέα των ακινήτων και τους ιδιοκτήτες τους.

Με πληροφορίες από: Reader