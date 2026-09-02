Η Σαντορίνη στο επίκεντρο οινογαστρονομικών εμπειριών από το Rizes Gastro Taverna

Μια σειρά ξεχωριστών οινογαστρονομικών εμπειριών βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαντορίνη, με πρωταγωνιστή το Rizes Gastro Taverna. Το εστιατόριο αναδεικνύει την αυθεντική ταυτότητα του νησιού μέσα από τη σύνδεση της γαστρονομίας με τον ηφαιστειακό αμπελώνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση «Two Terroirs, One Vision» που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, το Rizes ετοιμάζεται να υποδεχθεί την GAIA Wines τον Σεπτέμβριο του 2026 για μία νέα βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί.

Οινογαστρονομικές εμπειρίες με φόντο την Καλντέρα

Στη Σαντορίνη, όπου η καλλιέργεια του αμπελιού συνεχίζεται αδιάλειπτα για περισσότερα από 3.000 χρόνια πάνω στην ηφαιστειακή γη, η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον, το Rizes Gastro Taverna έχει δημιουργήσει μια σειρά από οινογαστρονομικές εμπειρίες που έχουν ως στόχο να συστήσουν στους επισκέπτες τις πιο αυθεντικές εκφράσεις του ελληνικού terroir.

Πιστό στο όνομά του, το Rizes επιδιώκει να επιστρέψει στις ρίζες της ελληνικής γεύσης. Με φόντο την Καλντέρα, φέρνει στο ίδιο τραπέζι σημαντικούς Έλληνες οινοποιούς, αυτόχθονες ποικιλίες και σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Κάθε βραδιά μετατρέπεται σε ένα βιωματικό ταξίδι στους τόπους, στους ανθρώπους και στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από το ελληνικό κρασί. Η εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στη γεύση, αλλά ξεδιπλώνεται μέσα από τη ζεστασιά του κοινού τραπεζιού, τη γνωριμία με τους δημιουργούς και την αίσθηση ότι κάθε πιάτο και κάθε ποτήρι μεταφέρουν την ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

Η συνάντηση δύο διαφορετικών terroirs

Ο δεύτερος σταθμός αυτού του οινικού ταξιδιού πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου, όταν το Rizes Gastro Taverna συνεργάστηκε με το Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος και τους Αμπελώνες ARKTOS Elevation. Η εκδήλωση, με τίτλο «Two Terroirs, One Vision», έφερε σε έναν δημιουργικό διάλογο δύο εντελώς διαφορετικά ελληνικά αμπελουργικά τοπία.

Από τη μία πλευρά βρέθηκε η άνυδρη, ηφαιστειακή γη της Σαντορίνης, όπου τα αιωνόβια κλήματα πλέκονται σε χαμηλές «κουλούρες» για να προστατευθούν από τον άνεμο και τον ήλιο. Από την άλλη, παρουσιάστηκε το δροσερό, ορεινό terroir του Αμυνταίου στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα από επιλεγμένες ετικέτες και ένα ειδικά σχεδιασμένο pairing menu, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς το υψόμετρο, το κλίμα, το έδαφος και οι διαφορετικές φιλοσοφίες οινοποίησης διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του ελληνικού κρασιού.

Η γαστρονομική φιλοσοφία του Rizes

Η γαστρονομική ομάδα του Rizes δημιούργησε πιάτα που συνομιλούσαν αρμονικά με κάθε κρασί, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται σε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, στην επιλογή εποχικών πρώτων υλών και στην επανασύσταση οικείων συνταγών μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Από την ένταση του ηφαιστειακού εδάφους έως τη φρεσκάδα του ορεινού αμπελώνα, η βραδιά ανέδειξε την εντυπωσιακή ποικιλομορφία του ελληνικού αμπελώνα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυνατότητα του κρασιού να λειτουργήσει ως ένας διαφορετικός, βαθιά αυθεντικός τρόπος γνωριμίας με την Ελλάδα και τις γεύσεις της.

Ο επόμενος σταθμός: GAIA Wines

Το οινικό ταξίδι συνεχίζεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Το Rizes Gastro Taverna θα υποδεχθεί την GAIA Wines για μία νέα βραδιά, αφιερωμένη στο ελληνικό terroir, τη σύγχρονη οινοποίηση και τη φυσική σύνδεση κρασιού και γαστρονομίας.

Η GAIA Wines, ιδρυμένη το 1994, θα παρουσιάσει τις δικές της ετικέτες, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ακόμη ευκαιρία να εξερευνήσουν τον πλούτο και την ποικιλομορφία του ελληνικού αμπελώνα μέσα από μια ολοκληρωμένη οινογαστρονομική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta