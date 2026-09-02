Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Σημαντική αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται να είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, απαιτώντας προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα.

Για σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές μπόρες σε συγκεκριμένες περιοχές, προτού ξεκινήσει η επιδείνωση.

Επιδείνωση του καιρού: Η Πέμπτη φέρνει καταιγίδες

Η σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται να εκδηλωθεί την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, προβλέπονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τα ηπειρωτικά της χώρας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών καλούνται να είναι σε επιφυλακή λόγω της έντασης των φαινομένων.

Στον αντίποδα, στα νησιά του Αιγαίου, ο καιρός θα διατηρηθεί περισσότερο καλοκαιρινός. Αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι καιρικές συνθήκες σήμερα (Τετάρτη)

Σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Παρόλα αυτά, από τις μεσημεριανές ώρες, αναμένεται η εκδήλωση τοπικών μπόρων στη Μακεδονία, καθώς και σε ορεινές περιοχές. Αυτά τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένεται να επηρεάσουν την γενικότερη καλοκαιρινή εικόνα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στα ανατολικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται να είναι ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, με την έντασή τους να φτάνει έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή της πρωτεύουσας θα κυμανθεί από τους 25 έως τους 36 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα ζεστό κλίμα.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αρχικά καλός, με ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές μπόρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Προσοχή και ενημέρωση για τις μεταβολές

Λόγω των αναμενόμενων μεταβολών στις καιρικές συνθήκες, είναι απαραίτητη η προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για κάθε νεότερη εξέλιξη από το μέτωπο του καιρού. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων σε πραγματικό χρόνο, ο χάρτης του windy είναι διαθέσιμος για να δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis