Η Σαντορίνη από 75 κλίνες σε παγκόσμιο προορισμό μέσα σε 55 χρόνια

Η Σαντορίνη, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ξεχωριστούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία μεταμόρφωσης μέσα σε 55 χρόνια. Από ένα νησί με ελάχιστες τουριστικές υποδομές και μόλις 75 κλίνες, εξελίχθηκε σε έναν τόπο με διεθνή ακτινοβολία. Η διαδρομή αυτή ξεκίνησε πολύ πριν η καλντέρα, τα Φηρά, η Οία και το μοναδικό τοπίο της γίνουν εικόνες αναγνωρίσιμες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένας μικρός οδηγός ηλικίας 55 ετών προσφέρει ένα παράθυρο σε εκείνη τη Σαντορίνη.

Ο «Οδηγός Σαντορίνης» του 1971

Ένα μικρό ασπρόμαυρο έντυπο με τον λιτό τίτλο «Οδηγός Σαντορίνης» κυκλοφόρησε το 1971, αποτυπώνοντας μια εντελώς διαφορετική εποχή για το νησί. Ο οδηγός αυτός εκδόθηκε από τον Πέτρο Δελένδα, ο οποίος ήταν στενά δεμένος με τη Σαντορίνη και από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες προβολής της και των προϊόντων της. Στις σελίδες του, ο Δελένδας παρείχε πρακτικές πληροφορίες στους ταξιδιώτες της εποχής, οι οποίες σήμερα μοιάζουν να ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο.

Η ενότητα με τον τίτλο «Η σημερινή Σαντορίνη» στον οδηγό του 1971, προσφέρει μια γλαφυρή περιγραφή των συνθήκων που επικρατούσαν τότε. Μέσα από αυτές τις πληροφορίες, γίνεται σαφές ότι η Σαντορίνη μόλις άρχιζε να γίνεται γνωστή στους ταξιδιώτες, πολύ πριν αποκτήσει τη σημερινή της φήμη και την παγκόσμια αναγνώριση.

Οι περιορισμένες υποδομές διαμονής

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται στον «Οδηγό Σαντορίνης» αφορά τις δυνατότητες διαμονής στο νησί. Ο Πέτρος Δελένδας σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «Η Σαντορίνη σήμερον έχει εβδομήκοντα πέντε 75 περίπου κλίνες». Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει το πόσο περιορισμένες ήταν οι τουριστικές υποδομές εκείνη την περίοδο, σε σύγκριση με τη σημερινή πληθώρα επιλογών.

Οι δυνατότητες διαμονής και εστίασης ήταν τότε ελάχιστες, γεγονός που καθιστούσε την εμπειρία του επισκέπτη πολύ διαφορετική. Ο ταξιδιώτης ερχόταν για να ανακαλύψει έναν τόπο που παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, χωρίς την οργανωμένη υποδομή που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο τουριστικό προορισμό.

Η πρόκληση της θαλάσσιας πρόσβασης

Εξίσου αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της θαλάσσιας πρόσβασης στο νησί, η οποία αποτελούσε μια σημαντική πρόκληση. Ο οδηγός του 1971 αναφέρει: «Λιμένα δεν έχει, αλλ' ούτε και είναι εύκολον ν' αποκτήση, λόγω του μεγάλου βάθους των υδάτων της προς δυσμάς, προς ανατολάς δε, λόγω προσχώσεων». Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει τις φυσικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το νησί όσον αφορά την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η απουσία λιμανιού σήμαινε ότι η προσέγγιση στο νησί ήταν πιο περίπλοκη και απαιτητική, επηρεάζοντας τόσο τη μεταφορά αγαθών όσο και την άφιξη των επισκεπτών. Η σημερινή κατάσταση, με τις σύγχρονες λιμενικές υποδομές, αποτελεί μια σαφή ένδειξη της εξέλιξης που έχει συντελεστεί.

Το ζήτημα του νερού και οι παραλίες

Το ζήτημα του νερού περιγράφεται επίσης με όρους μιας εντελώς διαφορετικής καθημερινότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σαντορίνης. Ο οδηγός σημειώνει ότι το νησί «Δεν έχει ούτε λίμνας, ούτε ποταμούς». Η ύπαρξη αφθονίας ύδατος εξαρτιόταν από τους βροχερούς χειμώνες, ενώ το νερό της βροχής συγκεντρωνόταν σε στέρνες και αποτελούσε ένα πολύτιμο αγαθό για τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Ο οδηγός συμπληρώνει ότι «Μόνον εις θέσιν "Ζωοδόχος", ένθα υπάρχει και το ομώνυμον παρεκκλήσιον, υπάρχει τρεχούμενο νερό». Όσον αφορά τις παραλίες, ως βασικές για μπάνιο ξεχώριζαν το Καμάρι και η Περίσσα. Αυτή ήταν μια εποχή πολύ πριν οι παραλίες αποκτήσουν τη σημερινή τουριστική οργάνωση και πριν η γαστρονομία εξελιχθεί σε ένα από τα δυνατά σημεία του νησιού.

Η σημερινή εικόνα του νησιού

Σήμερα, 55 χρόνια μετά την έκδοση του «Οδηγού Σαντορίνης», εκατομμύρια άνθρωποι γνωρίζουν το νησί, ακόμη και αν δεν το έχουν επισκεφθεί ποτέ. Η Σαντορίνη έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ξεχωριστούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το ιδιαίτερο φυσικό της τοπίο, η αρχιτεκτονική της, τα γραφικά χωριά, τα φημισμένα κρασιά και τα τοπικά προϊόντα έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας τουριστικής ταυτότητας με διεθνή ακτινοβολία.

Πίσω από τη σημερινή εικόνα βρίσκεται μια διαδρομή δεκαετιών, που μετέτρεψε ένα νησί με ελάχιστες υποδομές σε έναν παγκόσμιο πόλο έλξης. Η εξέλιξη της Σαντορίνης από έναν τόπο που οι επισκέπτες ανακάλυπταν σταδιακά, σε έναν προορισμό που είναι γνωστός σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποτελεί ένα παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Reader