Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Mazda, το CX-6e, αποτελεί μια σύγχρονη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion. Το μοντέλο ενσωματώνει δυναμικές αναλογίες και σμιλεμένες επιφάνειες, σηματοδοτώντας μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα για την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Συνδυάζει την ιαπωνική αισθητική με προηγμένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά και τεχνολογικές λεπτομέρειες, με κάθε στοιχείο να εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Η εξέλιξη της φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion

Η Mazda συνεχίζει την εξέλιξη της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion, παρουσιάζοντας μέσα από το νέο Mazda CX-6e μια σύγχρονη ερμηνεία της κίνησης, της κομψότητας και της δυναμικής παρουσίας. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί εδώ και χρόνια αναπόσπαστο μέρος της σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας, με στόχο να αποτυπώνει την αίσθηση της κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επιδιώκεται η δημιουργία μιας συναισθηματικής σύνδεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το όχημα. Στο Mazda CX-6e, η φιλοσοφία αυτή εξελίσσεται περαιτέρω, ενσωματώνοντας καθαρές γραμμές και έντονους ώμους, καθώς και μυώδεις θόλους τροχών.

Σχεδιαστική κατεύθυνση και αισθητική

Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV υιοθετεί τη σχεδιαστική κατεύθυνση Soulful Futuristic Modern. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει την εκφραστικότητα της ιαπωνικής αισθητικής με προηγμένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες τεχνολογικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τον λειτουργικό χαρακτήρα κάθε σχεδιαστικού στοιχείου.

Οι επιφάνειες του οχήματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να αλληλεπιδρούν με το φως, δημιουργώντας διαρκώς διαφορετικές αντανακλάσεις. Η κομψή σιλουέτα του, σε συνδυασμό με τους μικρούς προβόλους, ενισχύει την αίσθηση δυναμισμού. Παράλληλα, διατηρούνται οι αναλογίες και η πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο SUV.

Δυναμικές αναλογίες και διαστάσεις

Οι δυναμικές αναλογίες του Mazda CX-6e είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό. Η σχεδίαση περιλαμβάνει έντονους ώμους και μυώδεις θόλους τροχών, προσδίδοντας στο όχημα μια επιβλητική παρουσία. Το μεταξόνιο του αυτοκινήτου ανέρχεται στα 2.902 mm, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αίσθησης δυναμισμού και στην επίτευξη μιας ισορροπημένης σιλουέτας.

Η νέα σχεδιαστική κατεύθυνση δίνει έμφαση στην αρμονία μεταξύ τεχνολογίας και αισθητικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με έντονη προσωπικότητα και σύγχρονο χαρακτήρα, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης.

Διεθνής συνεργασία και συμβολή

Ο σχεδιασμός του Mazda CX-6e αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ των σχεδιαστικών ομάδων της Mazda. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ομάδες τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ιαπωνία, συνδυάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνογνωσία για το τελικό αποτέλεσμα.

Το ευρωπαϊκό σχεδιαστικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο Oberursel της Γερμανίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής εμφάνισης του οχήματος. Επιπλέον, είχε σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη του εσωτερικού σχεδιασμού, καθώς και στην επιλογή των χρωμάτων και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η φωτιζόμενη υπογραφή στο εμπρός μέρος

Στο εμπρός μέρος του Mazda CX-6e, η χαρακτηριστική φωτιζόμενη σχεδιαστική υπογραφή της Mazda αποκτά μια τρισδιάστατη παρουσία. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδική ακολουθία φωτισμού, η οποία ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Η ακολουθία αυτή τίθεται σε λειτουργία κατά το κλείδωμα του οχήματος, το ξεκλείδωμα, αλλά και κατά τη διάρκεια της φόρτισής του.

Αυτή η λεπτομέρεια υπογραμμίζει την αρμονία μεταξύ τεχνολογίας και αισθητικής, προσδίδοντας στο CX-6e έναν σύγχρονο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Η νέα σχεδιαστική κατεύθυνση ενισχύει την έντονη προσωπικότητα του αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει τη Mazda.

Με πληροφορίες από: Topontiki