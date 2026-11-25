Η Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της δράσης της, επισκέφθηκε τον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα, όπου προέβη σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι από τον Μάρτιο του 2027, οι μαθητές των επτά Δημοτικών Σχολείων αυτών των περιοχών θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η διεύρυνση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την παροχή πλήρους και ποιοτικού γεύματος σε κάθε μαθητή Δημοτικού στη χώρα.

Επέκταση του προγράμματος σε νέες περιοχές

Η ανακοίνωση της Δόμνας Μιχαηλίδου κατά την παρουσία της στον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα εστιάζει στην ενίσχυση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα». Από τον Μάρτιο του 2027, οι μαθητές που φοιτούν στα επτά Δημοτικά Σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών θα αρχίσουν να λαμβάνουν καθημερινά σχολικά γεύματα.

Αυτή η επέκταση εντάσσεται στον γενικότερο στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής Δημοτικού Σχολείου σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχει πρόσβαση σε ένα πλήρες και ποιοτικό γεύμα σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα διευρύνεται σταθερά, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες σχολικές μονάδες και δήμους.

Η τρέχουσα κάλυψη και οι αριθμοί

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» έχει ήδη μια σημαντική παρουσία σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, η δράση καλύπτει σήμερα 2.000 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται κατανεμημένες σε 160 δήμους της Ελλάδας. Αυτό μεταφράζεται σε μια καθημερινή διανομή που φτάνει έως και τα 240.000 γεύματα.

Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν την έκταση και την επίδραση του προγράμματος στην εκπαιδευτική κοινότητα, παρέχοντας υποστήριξη σε χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Η συνεχής διεύρυνση αποδεικνύει τη δέσμευση για την ενίσχυση αυτής της κοινωνικής παροχής.

Σχεδιασμός για το 2027 και νέοι δήμοι

Για το έτος 2027, έχει ήδη δρομολογηθεί μια περαιτέρω επέκταση του προγράμματος, η οποία θα καλύψει όλα τα Δημοτικά Σχολεία επτά επιπλέον δήμων. Οι δήμοι αυτοί είναι της Λήμνου, της Ανδραβίδας–Κυλλήνης, της Ανατολικής Μάνης, του Ζηρού, της Επιδαύρου, της Τροιζηνίας–Μεθάνων και του Πόρου.

Αυτή η νέα φάση επέκτασης αναμένεται να προσθέσει έως και 3.830 επιπλέον γεύματα ημερησίως στο σύνολο των διανεμόμενων γευμάτων. Ο προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για αυτή την επέκταση ανέρχεται στο ποσό του 1,28 εκατομμυρίου ευρώ, δείχνοντας την οικονομική δέσμευση για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο στόχος της Δόμνας Μιχαηλίδου

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει θέσει ως κεντρικό στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», με την προοπτική να καλύψει κάθε μαθητή Δημοτικού Σχολείου σε όλη τη χώρα. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην παροχή ενός πλήρους και ποιοτικού γεύματος σε καθημερινή βάση, συμβάλλοντας στην ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Η σταθερή διεύρυνση του προγράμματος αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Οι ανακοινώσεις και οι δρομολογημένες επεκτάσεις επιβεβαιώνουν την πρόθεση για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Με πληροφορίες από: Newsit