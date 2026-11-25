Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη ημέρα λόγω της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί, ενώ ο δημόσιος τομέας αναμένεται να παραλύσει. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί μεγάλες συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Μετακινήσεις στην Αθήνα: Μετρό, τραμ και προαστιακός με περιορισμένο ωράριο

Οι επιβάτες στην Αθήνα θα πρέπει να υπολογίζουν σε αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς. Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται πριν από τις 17:00. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών έχουν προγραμματιστεί ως εξής: από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09. Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07.

Τροποποιήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, με δύο στάσεις εργασίας. Αντίθετα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αναμένεται να κινηθούν κανονικά.

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις και αεροπορικές μετακινήσεις

Μεγάλα προβλήματα θα δημιουργηθούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια. Αυτό οφείλεται στη συμμετοχή των ναυτεργατών στην πανελλαδική απεργία.

Επίσης, οι αεροπορικές μετακινήσεις θα επηρεαστούν, με ακυρώσεις πτήσεων σε 15 περιφερειακά αεροδρόμια. Οι ακυρώσεις οφείλονται στη συμμετοχή των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην απεργία.

Τα περιφερειακά αεροδρόμια που επηρεάζονται είναι της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Συμμετοχή στην απεργία και αιτήματα

Ο δημόσιος τομέας παραλύει σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις αποδοχών, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κάλεσε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά, διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα. Η ΑΔΕΔΥ δηλώνει ότι δεν συμβιβάζεται με την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την ενεργειακή φτώχεια, και τη δραματική κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Επίσης, δεν ανέχεται τη μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών, την απαξίωσή τους και την παραχώρηση κερδοφόρων τμημάτων σε επιχειρηματικούς ομίλους και εργολάβους.

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες. Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα, στην αλληλεγγύη και στη μαζική συμμετοχή, καλώντας τις Ομοσπονδίες, τα Νομαρχιακά Τμήματα και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συμβάλουν στην επιτυχία της απεργίας και να δώσουν δυναμικό «παρών» στις συγκεντρώσεις.

Κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις

Πανελλαδικά, έχουν προγραμματιστεί απεργιακά συλλαλητήρια σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας. Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι μεγάλες, με τη συμμετοχή εργαζομένων από διάφορους κλάδους.

Στην Αθήνα, τα καλέσματα για συγκεντρώσεις έχουν δοθεί στις 10:30 στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί επίσης στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, ωστόσο τα σχολεία δεν θα κλείσουν συνολικά λόγω της απεργίας, αλλά θα λειτουργήσουν με όποιο προσωπικό είναι διαθέσιμο.

Συμμετοχή εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα

Παρότι η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην κινητοποίηση, δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα έχουν λάβει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία.

Μεταξύ των εργατικών κέντρων που συμμετέχουν είναι αυτά της Αθήνας, του Πειραιά, του Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, της Πάτρας, της Εύβοιας, της Κεφαλονιάς – Ιθάκης, της Ημαθίας, των Τρικάλων, της Λάρισας, του Αγρινίου, της Άρτας, των Βόρειων Δωδεκανήσων, της Ζακύνθου, της Λαμίας, της Θήβας, των Ιωαννίνων, το Παλλεσβιακό, της Λευκάδας, της Σάμου, της Θεσπρωτίας, της Κέρκυρας, της Φωκίδας, της Λιβαδειάς, της Κορίνθου και της Σαλαμίνας.

Επίσης, συμμετέχουν ομοσπονδίες όπως των Οικοδόμων, των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων και Θεάματος – Ακροάματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki