Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει καθιερωθεί ως ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε κουζίνα, κυρίως για το ζέσταμα φαγητού ή την απόψυξη. Ωστόσο, οι δυνατότητές του εκτείνονται πολύ πέρα από αυτές τις βασικές λειτουργίες. Με μερικά έξυπνα κόλπα, μπορεί να γίνει ο καλύτερός σας σύμμαχος στην καθημερινότητα, προσφέροντας γρήγορες και πρακτικές λύσεις που θα σας εκπλήξουν. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε πώς αυτή η συσκευή μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που μαγειρεύετε, καθαρίζετε και οργανώνετε το σπίτι σας.

Εύκολο ξεφλούδισμα σκόρδου και περισσότερος χυμός από εσπεριδοειδή

Έχετε βαρεθεί να παλεύετε με το ξεφλούδισμα του σκόρδου; Υπάρχει ένας απλός τρόπος να το κάνετε παιχνιδάκι. Τοποθετήστε ένα ολόκληρο κεφάλι σκόρδου στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Η θερμότητα θα χαλαρώσει τη φλούδα, επιτρέποντάς σας να αφαιρέσετε τις σκελίδες με ελάχιστη προσπάθεια.

Για να πάρετε τη μέγιστη ποσότητα χυμού από τα λεμόνια ή τα λάιμ σας, δοκιμάστε αυτό το κόλπο. Βάλτε ολόκληρο το εσπεριδοειδές στον φούρνο μικροκυμάτων για 10 έως 20 δευτερόλεπτα. Η ήπια θέρμανση μαλακώνει τις ίνες στο εσωτερικό του φρούτου, κάνοντας το στύψιμο πολύ πιο εύκολο και αποδοτικό.

Ανανεώστε τη ζάχαρη και τα σνακ σας

Η καστανή ζάχαρη συχνά σκληραίνει και γίνεται σαν πέτρα, καθιστώντας δύσκολη τη χρήση της. Για να την επαναφέρετε στην αρχική της μαλακή υφή, τοποθετήστε την σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Προσθέστε μια φέτα ψωμιού ή ένα υγρό χαρτί κουζίνας πάνω από τη ζάχαρη και ζεστάνετε για 20-30 δευτερόλεπτα. Η υγρασία θα την κάνει πάλι αφράτη.

Αν τα πατατάκια ή τα κράκερ σας έχουν χάσει την τραγανότητά τους, μην τα πετάξετε. Απλώστε τα σε μια στρώση πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας και βάλτε τα στον φούρνο μικροκυμάτων για 20-30 δευτερόλεπτα. Η υγρασία θα απορροφηθεί, αφήνοντάς τα ξανά τραγανά και απολαυστικά.

Η μαγιά σας θα ενεργοποιηθεί στη στιγμή

Η ενεργοποίηση της μαγιάς είναι ένα κρίσιμο βήμα για επιτυχημένα αρτοσκευάσματα. Αντί να περιμένετε, μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία. Σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, ανακατέψτε τη μαγιά με χλιαρό νερό και μια πρέζα ζάχαρη. Ζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων στην υψηλή ισχύ για 20-30 δευτερόλεπτα. Αφήστε το μείγμα να καθίσει για 5 λεπτά. Η μαγιά σας θα αφρίσει, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για χρήση.

Αυτό το κόλπο είναι ιδανικό όταν βιάζεστε ή όταν θέλετε να είστε σίγουροι ότι η μαγιά σας είναι φρέσκια και ενεργή πριν την προσθέσετε στη ζύμη. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα έχετε πάντα τέλεια αποτελέσματα στα ψωμιά και τα γλυκά σας.

Μαγειρέψτε καλαμπόκι και ψήστε ξηρούς καρπούς

Το μαγείρεμα καλαμποκιού στον φούρνο μικροκυμάτων είναι εκπληκτικά εύκολο και γρήγορο. Τοποθετήστε ένα ολόκληρο καλαμπόκι, με τα φύλλα του, απευθείας στον φούρνο μικροκυμάτων. Μαγειρέψτε για 3-4 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο, κόψτε τη βάση του καλαμποκιού και πιέστε το από την κορυφή. Το καλαμπόκι θα γλιστρήσει έξω, καθαρό από τα φύλλα και τις ίνες, έτοιμο για σερβίρισμα.

Για να δώσετε στους ξηρούς καρπούς σας ένα πιο βαθύ άρωμα και γεύση, μπορείτε να τους ψήσετε στον φούρνο μικροκυμάτων. Απλώστε τους σε μια μονή στρώση σε ένα πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Ζεστάνετε στην υψηλή ισχύ σε διαστήματα του 1 λεπτού, ανακατεύοντας κάθε φορά, μέχρι να μυρίσουν έντονα και να αποκτήσουν ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Συνήθως, χρειάζονται συνολικά 2-4 λεπτά.

Απολύμανση στην κουζίνα με ένα κλικ

Οι ξύλινες επιφάνειες κοπής μπορούν να φιλοξενήσουν βακτήρια. Για να τις απολυμάνετε, πλύνετε την επιφάνεια, τρίψτε την με ένα κομμάτι λεμόνι και στη συνέχεια βάλτε την στον φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό. Αυτό το κόλπο είναι κατάλληλο μόνο για ξύλινες ή κεραμικές επιφάνειες κοπής, όχι για πλαστικές ή μεταλλικές.

Τα σφουγγάρια της κουζίνας είναι ένας μαγνήτης για μικρόβια. Για να τα απολυμάνετε, μουλιάστε τα σε νερό με μια μικρή ποσότητα ξιδιού ή χυμού λεμονιού. Στη συνέχεια, βάλτε τα στον φούρνο μικροκυμάτων στην υψηλή ισχύ για 1 λεπτό. Θα είναι σαν καινούργια, απαλλαγμένα από μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.

Κόλπα ομορφιάς και πρακτικές λύσεις για το σπίτι

Αν η μάσκαρα σας έχει στεγνώσει, μην την πετάξετε αμέσως. Προσθέστε μερικές σταγόνες φυσιολογικού ορού στο σωληνάριο (αφού αφαιρέσετε το βουρτσάκι) και ζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 5-10 δευτερόλεπτα. Θα γίνει πάλι υγρή και έτοιμη για χρήση. Προσοχή να μην την υπερθερμάνετε.

Για μια εμπειρία σπα στο σπίτι, ζεστάνετε ελαφρώς την ενυδατική σας κρέμα ή μια μάσκα προσώπου για λίγα δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων. Η ελαφρώς θερμή υφή θα βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων και θα προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης.

Χρειάζεται να αφαιρέσετε ένα γραμματόσημο από έναν φάκελο χωρίς να το σκίσετε; Βάλτε μερικές σταγόνες νερού πάνω στο γραμματόσημο και ζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 10-20 δευτερόλεπτα. Η θερμότητα θα χαλαρώσει την κόλλα, επιτρέποντάς σας να το ξεκολλήσετε εύκολα.

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