Νέος κύκλος πληρωμών για το επίδομα των 400 ευρώ αναμένεται να πιστωθεί την Παρασκευή, 27 του μήνα, στους λογαριασμούς σχεδόν 250.000 δικαιούχων. Πρόκειται για πολίτες που δεν είχαν εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό κατά την πρώτη καταβολή, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι αυτής της νέας πληρωμής είναι κατά κύριο λόγο ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, καθώς και ανάδοχοι γονείς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Αυτές οι κατηγορίες πολιτών λαμβάνουν την ενίσχυση των 400 ευρώ, εφόσον πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση που έχει τεθεί.

Ειδικότερα, στους ανασφάλιστους υπερήλικες περιλαμβάνονται όσοι λαμβάνουν είτε σύνταξη είτε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ενίσχυση αφορά επίσης άτομα με αναπηρία και τους ανάδοχους γονείς ΑμεΑ, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες που δεν είχαν πληρωθεί στον πρώτο κύκλο.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος των 400 ευρώ είναι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ήδη επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται για την καταβολή του ποσού.

Σημαντικό είναι ότι το ποσό θα κατατεθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή διαδικασία από τους ίδιους. Η πίστωση θα γίνει τις απογευματινές ώρες της ερχόμενης Παρασκευής.

Ημερομηνίες καταβολής

Η πίστωση του νέου κύκλου πληρωμών για το επίδομα των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 27 του μήνα, και συγκεκριμένα τις απογευματινές ώρες. Τότε θα είναι διαθέσιμο το ποσό στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ωστόσο, ως επίσημη ημερομηνία φυσικής διαθεσιμότητας του ποσού στους λογαριασμούς έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα χρήματα από την αρχή της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr