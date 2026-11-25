Η Leapmotor ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια μονάδες στην παραγωγή

Η Leapmotor, η κινεζική startup μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε την παραγωγή των δύο εκατομμυρίων μονάδων. Η εταιρεία εκπροσωπείται στην ευρωπαϊκή αγορά από τον όμιλο Stellantis, ενώ στην Ελλάδα την αντιπροσωπεύει ο όμιλος Βασιλάκη. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αυξανόμενη δυναμική της μάρκας στον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η πορεία της Leapmotor και οι επιδόσεις παραδόσεων

Η Leapmotor έχει καταγράψει σημαντική ανάπτυξη, φτάνοντας πλέον σε ένα ορόσημο άνω των δύο εκατομμυρίων οχημάτων που έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής της. Η κινεζική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στα οχήματα νέας ενέργειας, έχει εδραιώσει τη θέση της στην αγορά με την υποστήριξη μεγάλων ομίλων.

Ο Οκτώβριος αναδείχθηκε ως ο πιο επιτυχημένος μήνας για τη μάρκα, με τις παραδόσεις να φτάνουν τις 106.127 μονάδες. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο, η Leapmotor παρέδωσε 772.666 μονάδες, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στον κλάδο.

Το εισαγωγικό ηλεκτρικό μοντέλο T03

Στην γκάμα των μοντέλων της Leapmotor, το T03 αποτελεί το εισαγωγικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται στην αγορά με τιμή εκκίνησης τα 16.290 ευρώ, καθιστώντας το μια προσιτή επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Όσον αφορά την αυτονομία του, το T03 προσφέρει 265 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP. Για όσους κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, η αυτονομία του φτάνει τα 395 χιλιόμετρα, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης στην πόλη.

Η ναυαρχίδα C10 και το C-SUV B10

Η ναυαρχίδα της Leapmotor είναι το μοντέλο C10, ένα D-SUV με μήκος 4,74 μέτρα, το οποίο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις. Διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, αλλά και με ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα Hybrid EV.

Στην υβριδική του έκδοση, ένας θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, χωρίς να κινεί ποτέ τους τροχούς του αυτοκινήτου. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει μια εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει σχεδόν τα 1.000 χιλιόμετρα, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στις μετακινήσεις.

Την ίδια τεχνολογία Hybrid EV χρησιμοποιεί και το C-SUV της εταιρείας, το οποίο φέρει την ονομασία B10. Αυτό δείχνει την επέκταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε περισσότερα μοντέλα της γκάμας.

Το ηλεκτρικό C-Hatchback B05

Το B05 είναι ένα ηλεκτρικό C-Hatchback που ξεχωρίζει για την κουπέ σχεδίασή του, προσδίδοντας του μια μοντέρνα και δυναμική εμφάνιση. Το μοντέλο αυτό αποδίδει 218 ίππους και μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς, προσφέροντας μια ιδιαίτερη οδηγική εμπειρία.

Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επιλέξουν αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Η αυτονομία του B05 φτάνει έως τα 482 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP, καθιστώντας το κατάλληλο για μεγαλύτερες διαδρομές.

Οι τιμές για το ηλεκτρικό C-Hatchback B05 ξεκινούν από 22.790 ευρώ, ποσό στο οποίο έχει ήδη υπολογιστεί η κρατική επιδότηση, καθιστώντας το μια ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία του.

Το νεότερο B-SUV, το B03X

Το νεότερο μοντέλο που προστέθηκε στην γκάμα της Leapmotor είναι το B03X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV. Το συγκεκριμένο μοντέλο χαρακτηρίζεται από τις compact διαστάσεις του, οι οποίες το καθιστούν ευέλικτο για την κίνηση στην πόλη.

Παρά το συμπαγές του μέγεθος, το B03X προσφέρει έναν γενναιόδωρο χώρο αποσκευών 510 λίτρων, καλύπτοντας τις ανάγκες για μεταφορά αντικειμένων. Η τιμή εκκίνησης για το B03X ξεκινά από 19.990 ευρώ, προσφέροντας μια ακόμα επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Με πληροφορίες από: Newsit