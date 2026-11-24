Η Super League 2 προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ορισμών για τις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής, δίνοντας στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα του ερχόμενου τριημέρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η αγωνιστική δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι που να φέρνει αντιμέτωπους τους βασικούς διεκδικητές της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, καθώς μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν σε διάφορα γήπεδα της χώρας, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2

Η δημόσια τηλεόραση, μέσω του καναλιού ΕΡΤ 2, θα καλύψει ζωντανά τρεις αναμετρήσεις από το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν επιλεγμένα παιχνίδια από την άνεση του σπιτιού τους. Το Σάββατο, οι τηλεοπτικές κάμερες θα βρεθούν στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Μαρκό και τον ΠΑΟΚ Β', η οποία θα αποτελέσει την πρώτη ζωντανή μετάδοση του τριημέρου. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να προσφέρει μια ενδιαφέρουσα μάχη, καθώς και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Την Κυριακή, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 θα είναι διπλό, με δύο παιχνίδια να μεταδίδονται διαδοχικά, καλύπτοντας σημαντικά σημεία της αγωνιστικής δράσης. Αρχικά, οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novibet, μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δυναμικής των δύο συλλόγων. Αμέσως μετά, η ΕΡΤ 2 θα καλύψει και το παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β', ολοκληρώνοντας έτσι τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις του τριημέρου για τη Super League 2.

Σημαντικές αναμετρήσεις εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Πέρα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις που αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τοπικών φιλάθλων και όχι μόνο. Η Νίκη Βόλου θα ταξιδέψει στην Τρίπολη, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Β' AKTOR σε ένα παιχνίδι με τους δικούς του στόχους για τις δύο ομάδες, οι οποίες επιδιώκουν να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση.

Στο βορρά της χώρας, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί στην έδρα του τον Πύργο, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό του, το οποίο αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών. Αυτές οι αναμετρήσεις συμπληρώνουν το παζλ της αγωνιστικής, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και αγωνία σε διάφορα γήπεδα της Ελλάδας.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής δράσης

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2 περιλαμβάνει και άλλες κρίσιμες αναμετρήσεις που συμπληρώνουν την αγωνιστική δράση του ερχόμενου τριημέρου. Ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης, σε ένα παιχνίδι όπου αμφότερες οι ομάδες θα επιδιώξουν τη νίκη για να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στο πρωτάθλημα. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Επίσης, η Athens Kallithea θα αναμετρηθεί με τη Ζάκυνθο σε ένα παιχνίδι που έχει μια ιδιαίτερη συνθήκη διεξαγωγής, όπως ανακοινώθηκε. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί σε κλειστές πόρτες, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, λόγω μιας σχετικής τιμωρίας που έχει επιβληθεί.

Η αναμέτρηση στο «ελ πάσο» κεκλεισμένων των θυρών

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταξύ της Athens Kallithea και της Ζακύνθου θα λάβει χώρα στο ιστορικό γήπεδο «Ελ Πάσο», αλλά με την ιδιαιτερότητα να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία κοινού στις κερκίδες. Αυτή η απόφαση προέκυψε ύστερα από σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ προς το κλαμπ της Αττικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η απουσία φιλάθλων αναμένεται να επηρεάσει την ατμόσφαιρα του αγώνα, ωστόσο οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν κανονικά για τους τρεις βαθμούς, οι οποίοι παραμένουν εξίσου σημαντικοί για την πορεία τους στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οι παίκτες θα κληθούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta